Un nuevo servicio de la Ciudad: ya hubo más de 5.000 videollamadas para resolver infracciones de tránsito

Más de 5.000 consultas por multas de tránsito ya fueron resueltas por videollamadas desde que la Ciudad puso en funcionamiento hace poco más de un mes este sistema, que permite hablar con un controlador de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de ir hasta una oficina de faltas.

Entre las principales infracciones cometidas figuran exceso de velocidad, invasión de senda peatonal, mal estacionamiento y violación de semáforo. También transitar por accesos de uso exclusivo con Telepeaje.

Para utilizar el servicio de videollamadas es necesario pedir un turno mediante BOTI, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147). El sistema genera un enlace único y personal para el acceso a la audiencia virtual que se envía al vecino por correo electrónico.

Ingresando las palabras “multas” o “infracciones” para iniciar una conversación y siguiendo las opciones “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”, después de haber indicado el número del DNI o la patente del vehículo, es posible agendar una audiencia para hacer un descargo. Hay que tener en cuenta que al igual que en la modalidad presencial, al acceder a este servicio se pierde el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia porteño en conjunto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, se encuadra en las políticas de digitalización y modernización del Estado que promueve la actual gestión en la Ciudad.

“El tiempo de las personas es valioso y por eso, seguimos simplificando trámites en la Ciudad. Menos burocracia significa más libertad. Las audiencias virtuales permiten un ahorro de tiempo para el vecino y también menos costos operativos. No necesitamos mucho Estado, lo que necesitamos es un Estado inteligente», sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Este resultado confirma la eficacia del sistema”

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 y se puede acceder desde cualquier dispositivo: teléfonos celulares, computadoras o tablets. En la videollamada con el controlador es necesario que la persona presente un documento válido. La audiencia tiene una duración máxima de 20 minutos y garantiza el derecho de defensa de cada vecino y la posibilidad de presentar un descargo y pruebas. Todo el proceso queda grabado en video.

La plataforma asegura la confidencialidad y seguridad de la comunicación. También se garantiza la protección de los datos personales y el derecho a la imagen de cada vecino.

“Más de 5.000 personas ya resolvieron sus consultas por infracciones de tránsito sin moverse de su casa. Este resultado confirma la eficacia del sistema y nos impulsa a seguir acercando a los vecinos herramientas simples, ágiles y transparentes. Nuestro objetivo es que este canal virtual se convierta en la principal vía de atención para que los porteños puedan tener una audiencia con un controlador de faltas”, dijo el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

A las audiencias virtuales sólo pueden acceder quienes tengan multas de tránsito pendientes para abonar y, antes de desplegar la oferta de turnos disponibles, el sistema envía un aviso para quienes no quieran perder el beneficio del pago voluntario, no cuenten con documentación de respaldo para efectuar un descargo o no deseen resolver todas sus actas en la audiencia con el controlador.

«Desde la implementación de las videollamadas hubo una muy buena aceptación tanto de los vecinos como de los controladores, optimizando recursos y tiempos para ambos y asegurando la misma validez que con la presencialidad. Además, estamos trabajando en el desarrollo de un asistente de Inteligencia Artificial que contribuirá aún más con la simplificación del trámite, ahorrando tiempo en la gestión», sostuvo Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital.