Seguridad internacional: Cómo funciona y cuánto cuesta el nuevo DNI electrónico con chip

El sistema de identificación nacional dio un salto cualitativo con la puesta en marcha del nuevo DNI electrónico. El documento, emitido bajo estándares internacionales aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incorpora un chip de lectura inteligente sin contacto y tecnologías criptográficas avanzadas que blindan los datos personales del ciudadano, impidiendo cualquier intento de falsificación o adulteración de identidad.

Su confección en policarbonato rígido ofrece una resistencia superior a las tarjetas de PVC anteriores. En materia de diseño, el reverso expone las Islas Malvinas, el Monumento a la Bandera y la Ballena Franca Austral, conviviendo con un código QR que agiliza la validación digital por parte de las autoridades fronterizas y organismos públicos.

Vigencia de las tarjetas y plazos de renovación

Las autoridades del Renaper confirmaron que el lanzamiento de esta tecnología no anula los documentos actuales. El recambio obligatorio rige únicamente para aquellas personas cuyos plazos de vigencia legal se encuentren cumplidos:

1.Vencimiento a los 15 años:Control de vencimiento de adultos. Las tarjetas de ciudadanos mayores de 14 años pierden vigencia al cumplirse 15 años de su impresión. Por lo tanto, quienes posean plásticos emitidos en 2011 están obligados a realizar el trámite para mantener su estatus legal operativo. 2.Actualizaciones obligatorias por edad:Control en menores de edad. Se mantienen sin cambios los plazos de actualización obligatoria del menor en el tramo de los 5 a 8 años, y la posterior identificación definitiva al alcanzar los 14 años de edad. 3.Solicitud de turno y entrega:Pasos finales del trámite. El trámite requiere un turno previo mediante la plataforma Mi Argentina. Tras la toma de datos biométricos en la oficina, el nuevo plástico es enviado por correo postal al domicilio declarado o puede retirarse bajo modalidades de urgencia.

Nuevos costos para el trámite tradicional y express

El cuadro tarifario vigente establece una segmentación de precios basada en el tiempo de entrega del plástico. Para quienes necesitan el documento con celeridad por motivos comerciales o viajes de negocios inminentes, los aranceles fijados son los siguientes: