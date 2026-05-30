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Seguridad internacional: Cómo funciona y cuánto cuesta el nuevo DNI electrónico con chip
El Renaper emite el nuevo DNI electrónico con chip y QR para salir al exterior. Conocé los nuevos valores del trámite express y los plazos de vigencia.
El sistema de identificación nacional dio un salto cualitativo con la puesta en marcha del nuevo DNI electrónico. El documento, emitido bajo estándares internacionales aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incorpora un chip de lectura inteligente sin contacto y tecnologías criptográficas avanzadas que blindan los datos personales del ciudadano, impidiendo cualquier intento de falsificación o adulteración de identidad.
Su confección en policarbonato rígido ofrece una resistencia superior a las tarjetas de PVC anteriores. En materia de diseño, el reverso expone las Islas Malvinas, el Monumento a la Bandera y la Ballena Franca Austral, conviviendo con un código QR que agiliza la validación digital por parte de las autoridades fronterizas y organismos públicos.
Vigencia de las tarjetas y plazos de renovación
Las autoridades del Renaper confirmaron que el lanzamiento de esta tecnología no anula los documentos actuales. El recambio obligatorio rige únicamente para aquellas personas cuyos plazos de vigencia legal se encuentren cumplidos:
Nuevos costos para el trámite tradicional y express
El cuadro tarifario vigente establece una segmentación de precios basada en el tiempo de entrega del plástico. Para quienes necesitan el documento con celeridad por motivos comerciales o viajes de negocios inminentes, los aranceles fijados son los siguientes: