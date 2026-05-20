La gran noche de APTRA: Quiénes se llevaron las estatuillas en la televisión argentina

La búsqueda de los Ganadores Martín Fierro 2026 dominó la agenda tras la imponente ceremonia que coronó a Guido Kaczka con la máxima estatuilla dorada. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) desplegó su tradicional gala en el Hotel Hilton de Puerto Madero, con la conducción central de Santiago del Moro.

El Oro entre los Ganadores Martín Fierro 2026 y los canales más fuertes

El animador Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro, cerrando una temporada arrasadora en niveles de audiencia para la pantalla de El Trece. En el balance general de la noche, Telefe logró concentrar la mayor cantidad de galardones en las categorías de entretenimiento y producción integral.

La ceremonia repartió un total de 35 ternas oficiales, marcando el pulso de la industria audiovisual con homenajes especiales por las seis décadas del canal América y el reconocimiento a la trayectoria del periodista deportivo Enrique Macaya Márquez.

La lista definitiva de premiados por categoría

Para facilitar la lectura de los resultados, a continuación se detallan todas las figuras, ficciones y ciclos informativos que alzaron su estatuilla durante la gala:

Premio Mayor: Martín Fierro de Oro para Guido Kaczka.

Labor en Conducción: Guido Kaczka (Masculina) y Wanda Nara (Femenina).

Actuación Protagónica: Gimena Accardi (Femenina) y Luciano Cáceres (Masculino).

Mejor Ficción Nacional: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).

Labor Periodística: Mirtha Legrand (Femenina) y Rolando Graña (Masculina).

Noticieros: Telefe Noticias (Nocturno) y Telenueve al mediodía (Diurno).

Programas de Panel e Interés: LAM (Interés general) y Cortá por Lozano (Magazine).

Labor de Panelistas: Analía Franchín (Femenina) y Luis Bremer (Masculino).

Reality y Competencia: Masterchef Celebrity (Programa) y su tribunal integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui (Jurado).

Entretenimiento y Humor: Buenas noches familia (Entretenimientos), Polémica en el bar (Humorístico/Actualidad) y Agustín «Rada» Aristarán (Labor humorística).

Rubros Temáticos: La peña de Morfi (Musical), Por el Mundo (Viajes/Turismo), Ariel en su salsa (Gastronomía) y Tierras (Cultural/Educativo).

Dirección y Producción: Eduardo Pinto (Director), Claudio Cuscuela (Director de no ficción) y La voz argentina (Producción integral).

El evento confirmó la vitalidad de la televisión abierta frente a las nuevas plataformas, premiando también la revelación del año en manos de Ian Lucas y destacando coberturas especializadas como las de Alejandro Guatti en exteriores.