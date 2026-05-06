Se vendió RE/MAX por u$s880 millones: ¿Qué cambia para los clientes en Argentina?

La red inmobiliaria RE/MAX sacudió el mercado global tras confirmarse su venta a Real Brokerage Inc. por la suma de u$s880 millones. Esta operación da nacimiento a un nuevo gigante internacional, el Real REMAX Group, y plantea interrogantes sobre el futuro de la marca, el traslado de su sede central a Miami y, fundamentalmente, qué impacto tendrá en el mercado de Real Estate argentino.

La compradora, Real Brokerage, es una firma con una fuerte impronta tecnológica que busca sumar la escala territorial de RE/MAX para crear una red que superará los 180.000 agentes en todo el mundo.

¿Cómo afecta la operación a las oficinas de Argentina?

Ante la magnitud del acuerdo, desde RE/MAX Argentina y Uruguay emitieron un comunicado para llevar tranquilidad a sus clientes y franquiciados. Según informaron, la operación no modifica el funcionamiento local de la red.

En nuestro país, la empresa cuenta con más de 180 oficinas y unos 7.400 agentes. El modelo seguirá basándose en franquicias independientes coordinadas por una marca global. «La red continuará operando con normalidad, con foco en el crecimiento y el acompañamiento a brokers y equipos», aseguraron desde la firma.

Datos clave de la megaoperación

Concepto Detalle Monto de la venta u$s 880 millones Nuevo Holding Real REMAX Group Nueva Sede Central Miami (701 Brickell Avenue) Agentes Globales +180.000 CEO del grupo Tamir Poleg

Tecnología y desregulación: El nuevo escenario local

Más allá de la venta millonaria, el mercado inmobiliario argentino atraviesa su propio proceso de transformación. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado conducido por Federico Sturzenegger, analiza medidas para flexibilizar el sector.

Entre los puntos en estudio figuran la eliminación de la colegiación obligatoria y la simplificación de requisitos para operar. Para una red como RE/MAX, este escenario podría representar tanto una oportunidad de expansión como un desafío ante la aparición de estructuras digitales más livianas y competitivas.

Movimientos internos: La salida de «RE/MAX Suma»

En sintonía con los cambios del sector, la red en Argentina también registró movimientos de peso. RE/MAX Suma, una de las franquicias más importantes del país (ubicada en Vicente López), decidió dejar la red para lanzar su propia marca independiente: Red Suma.

Esta oficina representaba cerca del 4% de los ingresos de la red en Argentina y contaba con más de 250 profesionales. Según su líder, Diego Mastrangelo, la desvinculación fue consensuada y responde a una decisión estratégica de evolucionar hacia una identidad propia.

En resumen: Para el cliente que tiene hoy una propiedad en venta o busca alquilar a través de la red, los procesos y contratos vigentes se mantienen sin cambios. La apuesta del nuevo holding internacional es volcar más tecnología y herramientas digitales para agilizar las operaciones, en un mercado que tiende a ser cada vez más dinámico y menos burocrático.