La estabilidad cambiaria y los créditos impulsan la compraventa de inmuebles en CABA

El sector inmobiliario en Argentina comienza a mostrar fuertes señales de recuperación. Tras un inicio de año caracterizado por un comportamiento mixto y meses de marcada retracción, la compraventa de inmuebles en CABA y en la Provincia de Buenos Aires experimentó un repunte significativo, consolidando el optimismo sobre un nuevo ciclo para el mercado de bienes raíces.

Según los datos analizados por especialistas en economía durante el mes de marzo, la reactivación se explica principalmente por dos factores clave: una mayor previsibilidad en la cotización del dólar y la reciente baja en las tasas de interés, lo que facilita el acceso al crédito.

Los números de la recuperación inmobiliaria

Durante el cierre del primer trimestre, la actividad recobró un dinamismo que no se veía en los meses previos, alejándose de los niveles estadísticos históricamente bajos. El repunte se reflejó de la siguiente manera:

Distrito Crecimiento de operaciones (Marzo) Tendencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) + 17,8% Fuerte reactivación de la demanda. Provincia de Buenos Aires (PBA) + 8,0% Crecimiento sostenido y moderado.

Factores clave: Dólar estable y créditos hipotecarios

La estabilidad cambiaria es el pilar central al momento de definir inversiones en ladrillo. Teniendo un dólar tranquilo, que en los últimos meses se movió por detrás de la evolución de la inflación, dolarizar los ahorros a través de la compra de una propiedad se volvió a posicionar como una opción altamente atractiva.

Este escenario entusiasma a las inmobiliarias y a los potenciales compradores. Pero a la calma de la moneda estadounidense se le suma un segundo motor fundamental: la baja de tasas y el regreso del financiamiento.

El descenso en las tasas de interés funciona como un incentivo directo para aquellas familias que se encontraban dudando si solicitar o no un préstamo. El efecto conjunto de ambas variables macroeconómicas generó un mayor acceso a los créditos hipotecarios, sumando nuevos actores a un mercado que hasta hace poco estaba paralizado.

Perspectivas y desafíos para el futuro del mercado

A pesar de este contexto netamente favorable, desde el sector inmobiliario subrayan que aún queda mucho margen para que mejore el acceso masivo al financiamiento. La recuperación actual se lee como un conjunto de «primeros síntomas positivos», por lo que el proceso será gradual.

Un dato alentador en materia financiera es el bajo nivel de morosidad crediticia en este rubro. Históricamente, las familias argentinas otorgan una prioridad absoluta al pago de las cuotas vinculadas a su vivienda, lo que deriva en niveles de mora considerablemente más bajos en comparación con las tarjetas de crédito u otros préstamos personales.

Mientras otros sectores del consumo masivo aún enfrentan números desfavorables, el ámbito de los bienes raíces proyecta meses positivos, sostenido por la histórica premisa de que la protección del hogar y la inversión en ladrillo siguen siendo el refugio más seguro.