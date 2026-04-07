«London Eye porteño»: Cómo será la gigante vuelta al mundo que cambiará Puerto Madero

Después de más de una década de idas, vueltas y demoras burocráticas, el megaproyecto para instalar una noria panorámica en la Ciudad de Buenos Aires finalmente entró en su etapa de ejecución.

Bautizada popularmente como el «London Eye porteño» (en clara referencia a la icónica atracción británica), esta monumental estructura de hierro y cristal comenzará a tomar forma en Puerto Madero, con la promesa de convertirse en el nuevo emblema del paisaje urbano y en una parada obligatoria para el turismo internacional.

Dónde estará ubicada y cuándo se inaugura

El proyecto, impulsado originalmente en 2016 por Fénix Entertainment, logró sortear todos los obstáculos ambientales y legales. Finalmente, la gigantesca rueda se instalará en el Dique 1 de Puerto Madero, sobre un predio concesionado que le otorgará vistas privilegiadas de toda la zona ribereña.

Según los plazos previstos por los desarrolladores y la Corporación Puerto Madero, la obra civil y el montaje de la estructura llevarán aproximadamente 15 meses, por lo que su gran inauguración está estimada para mediados del año 2027.

Altura, cabinas y tecnología: Los números de la noria

Para competir con las grandes atracciones del mundo, el London Eye porteño contará con tecnología de punta provista por la firma china Jinma Entertainment Corp., especializada en este tipo de megaproyectos.

Las características técnicas de la rueda la convertirán en uno de los puntos más altos y llamativos de la Ciudad, compitiendo visualmente con los rascacielos vecinos:

Característica Detalle Técnico Altura Total Más de 80 metros. Diámetro de la noria 79 metros. Capacidad de las cabinas 36 cabinas cerradas y climatizadas (8 personas por cabina). Capacidad total por viaje 288 pasajeros. Duración del recorrido 20 minutos con vistas 360° (Río de la Plata y Reserva Ecológica).

La inmensa estructura se apoyará sobre una sólida base de hormigón armado de 1.100 metros cuadrados. Además, todo el anillo exterior estará equipado con iluminación LED de última generación, transformando a la rueda en un nuevo hito visual nocturno que podrá apreciarse desde distintos barrios porteños.

Una inversión millonaria para reactivar el turismo

Detrás de este desarrollo se encuentra la empresa RDBA.SA, que estará a cargo de la construcción, financiación y posterior operación de la noria. Para levantar la estructura, se designó como contratista principal a GCDI (ex TGLT), demandando una inversión total que supera los 8 millones de dólares.

Con el impacto ambiental ya aprobado (se determinó que no generará ruidos molestos, residuos peligrosos ni afectará la aeronavegación), Buenos Aires se prepara para sumar en poco más de un año una postal inédita que revitalizará la actividad turística y económica del corredor gastronómico más exclusivo del país.