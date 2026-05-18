El «otro subte»: Los misterios del túnel ferroviario que une Once y Puerto Madero

El túnel secreto de Buenos Aires es una imponente obra de ingeniería centenaria que conecta la terminal de Once con Puerto Madero por debajo de la Avenida Rivadavia. Inaugurado originalmente en 1916 por el Ferrocarril Oeste bajo la dirección del ingeniero británico David Simpson, este pasadizo de vía única se mantiene completamente activo en 2026 para tareas logísticas internas del sistema de transporte.

¿Cómo es el recorrido del túnel secreto de Buenos Aires?

La traza corre de forma paralela a la Línea A de subte y atraviesa en absoluto silencio el subsuelo del Congreso de la Nación y de la Casa Rosada. En sus puntos más críticos, la estructura alcanza una profundidad de entre 20 y 24 metros bajo el nivel de la calle, un diseño subterráneo ideado a principios del siglo XX para evitar los caóticos pasos a nivel en la superficie.

Su boca de acceso más reconocible se encuentra detrás de la Casa de Gobierno en Puerto Madero, mientras que el otro extremo asoma de forma sutil cerca de las vías del tren Sarmiento en la zona de Once. Aunque la cultura urbana alimentó mitos de contrabando y trenes fantasmas, la realidad técnica responde a una planificación estratégica amparada por la Ley 6.700 del año 1909.

La historia de este pasadizo invisible destaca por los siguientes datos técnicos:

Extensión total: Cuenta con un trayecto lineal de 5 kilómetros excavado bajo el método tradicional de mina.

Mano de obra: Fue construido entre 1912 y 1916 por cuadrillas de obreros inmigrantes que avanzaron en simultáneo desde ambos extremos.

Servicio de pasajeros: Tuvo breves aperturas comerciales a fines de la década de 1940 y durante la etapa de concesiones en los años 90 para unir Castelar con el bajo porteño.

Operación logística y límites estructurales del corredor

La fisonomía estrecha y el diseño de vía única condicionan severamente la ventilación y la frecuencia de los trenes, impidiendo por completo que sea utilizado como un subte alternativo para pasajeros. Actualmente, la red reserva su uso exclusivo para el traslado estratégico de locomotoras y material rodante desde la zona portuaria hacia el entramado ferroviario nacional.

Esta vía de escape operativa permite mover las formaciones pesadas como un atajo rápido sin interferir con el tráfico diario de la Ciudad. El histórico pasadizo sigue respirando bajo el asfalto del microcentro, consolidándose como un eslabón invisible pero fundamental de la infraestructura y el patrimonio urbano porteño.