Embajadoras Fit: llega el «Social Run en Puerto Madero» que combina deporte, café y comunidad

El próximo sábado 16 de mayo se llevará a cabo la segunda edición de Embajadoras Fit, una propuesta pensada exclusivamente para mujeres que disfrutan de correr o caminar 5 kilómetros en un entorno relajado y totalmente alejado de la competencia tradicional.

El encuentro comenzará a las 9:00 de la mañana y tendrá como punto de partida la cafetería Llama Coffee Roasters. No es casualidad la elección de la sede: este exclusivo barrio porteño se consolidó como uno de los escenarios más elegidos para las actividades al aire libre, convirtiendo a este Social Run en Puerto Madero en una cita obligada para el fin de semana.

Una experiencia de running sin mirar el reloj

La propuesta se presenta como una comunidad de running no convencional. La idea invita a las participantes a compartir un momento de movimiento físico con un marcado ritmo social (ya sea trotando o caminando), acompañado de tips técnicos y dinámicas grupales.

El principal objetivo del evento es dejar de lado la lógica puramente competitiva del atletismo para priorizar la contención, el bienestar integral y la construcción de vínculos entre las mujeres. Además del recorrido de 5 km por los parques del barrio, las asistentes disfrutarán de un social brunch, kits de regalo y sorteos.

La creadora detrás de la movida y el auge del «Coffee Rave»

Dai Altamura, entrenadora y estudiante de Gestión Deportiva, es la creadora de esta iniciativa. Lo que comenzó en 2018 como un hobby compartiendo recetas saludables, hoy se transformó en una red de contención real. «Considero que movernos juntas, compartiendo procesos reales y redescubriendo nuestro potencial a través de hábitos saludables, es una gran idea», explicó.

La alianza con la cafetería de especialidad surge de una tendencia cada vez más fuerte en las grandes capitales del mundo: los Social Run y los Coffee Rave. Son experiencias que mezclan la actividad física con la socialización y el consumo gastronómico de calidad.

«Me enamoré del lugar no solo por la calidad del café, sino también por su ubicación estratégica, al lado de los parques más lindos. Entrenar, generar comunidad y después terminar compartiendo algo rico es un combo perfecto», destacó la organizadora.

Un espacio pensado para apoyarse mutuamente

Lejos de buscar tiempos récord o estresar el cuerpo, el recorrido está diseñado para que todas puedan avanzar juntas y conversar durante el trayecto. Se realizan paradas técnicas para descansar y compartir experiencias.

En la edición anterior, estas pausas generaron conexiones profundas. «Hubo mujeres que no se conocían y terminaron el recorrido como amigas de toda la vida. Ver eso fue muy emocionante. El objetivo es sacar presión a la competencia, romper con la estructura tradicional de las carreras y dejar de estar pendientes de quién llegó primero», concluyó Altamura.

Para quienes deseen sumarse a este desafío accesible, las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la organización.