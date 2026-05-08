Bares y restaurantes en alerta: El desplome del consumo golpea fuerte a Puerto Madero y Palermo

El sector gastronómico porteño atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Empresarios dueños de restaurantes, bares y cafés de la Ciudad de Buenos Aires advierten que la caída en la afluencia de clientes se profundizó notablemente durante los primeros meses del año.

El impacto se siente con especial dureza en los grandes corredores turísticos, donde la baja de público encendió todas las señales de alarma, golpeando de lleno a polos históricos como Puerto Madero y Palermo.

Menos público local y freno al turismo

La crisis actual responde a una doble problemática: el menor poder adquisitivo de los residentes porteños y una marcada retracción del turismo, factor que históricamente sostuvo la actividad en las zonas premium.

«El consumo viene con merma y a su vez la afluencia del público también», sostuvo Carlos Yanelli, directivo de la Cámara de Restaurantes.

El dirigente describió un panorama muy complejo para los corredores ribereños: «Puerto Madero está caído. Es preocupante. Dejó de ser un polo gastronómico con afluencia de público masivo; lo siguen visitando internacionalmente, aunque mucho menos, pero ya no el público local».

«Un desierto»: La preocupación por los números de 2026

El rubro de los cafés y bares no escapa a esta tendencia. Francisco Miranda, directivo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, advirtió que el escenario actual superó las previsiones más pesimistas.

«Estamos preocupados porque los números están más feos que en 2025. El pensamiento optimista para este 2026 era que iba a repuntar, pero no pasó. Todos los corredores turísticos están mal. Palermo, Puerto Madero… hoy está todo en baja. Es un desierto», afirmó categóricamente Miranda.

Los tres factores que asfixian al sector:

Alquileres por las nubes: Los costos fijos presionan cada vez más sobre la rentabilidad, provocando el cierre de locales y frenando nuevas aperturas.

Techo de precios: Si bien hay mercadería y los insumos se estabilizaron, los dueños aseguran que ya llegaron al límite de lo que el cliente puede pagar. No hay margen para trasladar más costos al menú.

Créditos inaccesibles: El encarecimiento del financiamiento anuló las herramientas de salvataje. «Los préstamos dejaron de ser tentadores por las tasas altas; hoy no conviene tomar crédito», remarcan desde la Asociación.

De cara al futuro inmediato, y con la temporada de invierno por delante (una época que naturalmente reduce el movimiento en la vía pública), el sector teme que la retracción se consolide de forma irreversible. Desde las cámaras gastronómicas ya evalúan conformar una comisión de crisis para reclamar medidas urgentes que permitan reactivar el consumo microeconómico antes de que más persianas deban bajar de forma definitiva.