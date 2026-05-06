Estacionamientos subterráneos: el debate urbano que enfrenta ingresos y espacio público

La discusión sobre el estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar en el centro del debate público. La propuesta de construir estacionamientos subterráneos en plazas y parques porteños encendió las alarmas entre especialistas, quienes cuestionan el impacto ambiental y el modelo de movilidad que se busca promover.

Para el reconocido arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray, esta iniciativa no solo es cuestionable desde el punto de vista del tránsito, sino que podría generar consecuencias urbanas irreversibles. «Si uno realmente quiere disuadir al uso del automóvil, no genera playas de estacionamiento», sostuvo, contrastando el proyecto con las tendencias globales de ciudades como París o los Países Bajos, que priorizan la movilidad sustentable.

Impactos ambientales y el deterioro del espacio verde

Uno de los puntos más críticos del debate es el daño que estas megaobras de ingeniería pueden causar en el suelo absorbente y el arbolado de la ciudad. Borthagaray advirtió que, aunque la construcción se realice con los mejores estándares técnicos, el impacto social y ecológico es innegable.

Factor de Riesgo Impacto Potencial Suelo absorbente Pérdida de capacidad de filtrado de agua de lluvia. Arbolado Daño en raíces y limitación del crecimiento de grandes ejemplares. Espacio Recreativo Reducción de áreas de uso público para el vecino. Efecto de atracción Incentiva el uso del auto en lugar del transporte público.

¿Qué barrios se verían afectados?

El proyecto en análisis, que surge originalmente de una iniciativa privada, prevé la intervención en espacios verdes clave de la Ciudad. Entre las plazas involucradas se encuentran puntos estratégicos de los siguientes barrios:

Palermo

Belgrano

Núñez

Parque Patricios

Barracas

«Las plazas no se pueden convertir en macetas», enfatizó Borthagaray, alertando sobre lo que denomina «mutilaciones» de los espacios verdes que ya han ocurrido en otros puntos de la ciudad en años anteriores.

En definitiva, la discusión excede el problema de dónde dejar el auto. Se trata de una definición política sobre el modelo de ciudad hacia el futuro: si se seguirá priorizando la infraestructura para el automóvil particular o si se invertirá en proteger el ambiente y el espacio público recreativo para los porteños.