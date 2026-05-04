Real Estate premium: El nuevo modelo para adquirir departamentos de lujo terminados sin pasar por el banco

En el exclusivo mundo del Real Estate premium, el tiempo y la agilidad financiera lo son todo. Los inversores que buscan diversificar su portfolio en el mercado inmobiliario porteño suelen enfrentarse a la disyuntiva de inmovilizar capital en proyectos «de pozo» con largas esperas, o lidiar con las trabas burocráticas del sistema bancario tradicional.

Sin embargo, una nueva tendencia está cambiando la lógica del mercado de lujo. Creaurbana, la prestigiosa desarrolladora liderada por Marcelo Mindlin, presentó un modelo de financiación a medida que permite acceder a unidades de alta gama 100% finalizadas y listas para habitar o rentar, financiadas directamente por la constructora.

Agilidad, posesión inmediata y cero burocracia

El nuevo esquema se diseñó pensando en un perfil de comprador exigente, que busca resguardo de capital en activos tangibles y potencial de valorización a futuro, pero con condiciones flexibles.

A diferencia del mercado tradicional, donde el comprador es quien financia a la constructora durante la obra, aquí los roles se invierten: la desarrolladora asume ese rol respaldada por su inmensa estructura de capital. El sistema combina un anticipo inicial con un saldo financiado de forma directa.

«Buscamos ofrecer una alternativa concreta en un mercado donde el crédito sigue siendo una barrera. Este modelo permite acceder a unidades terminadas con la tranquilidad de ver exactamente qué se está comprando y con esquemas de pago que se adaptan a cada cliente», detalló Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de la compañía.

Esta modalidad permite esquivar por completo la intervención de bancos o entidades financieras, garantizando la posesión inmediata del inmueble con esquemas de pago totalmente personalizados.

Del Bajo Belgrano a Puerto Madero: Expansión de primer nivel

Actualmente, este novedoso esquema se encuentra disponible en los proyectos residenciales de alta gama DePampa y DeAlcorta, ambos ubicados en la exclusiva zona del Bajo Belgrano. Un área que comparte con Puerto Madero el perfil de baja densidad, seguridad, y un entorno rodeado de verde sin perder la conexión con la ciudad.

No obstante, el dato que más resuena entre los inversores locales es la inminente expansión de la firma. Con el respaldo del Grupo Emes y más de 1 millón de metros cuadrados ya construidos, la empresa mantiene una cartera activa que supera los 120.000 m² en nuevos proyectos de lujo.

Estas futuras obras estarán localizadas en las zonas más codiciadas del país, incluyendo Puerto Madero, Puertos (Escobar) y Vicente López, áreas que concentran hoy el máximo interés del capital inversor argentino.

Resumen de las ventajas del nuevo modelo: