MaraTANA 2026: Un recorrido que une el deporte con la historia porteña e italiana

El próximo domingo 26 de abril de 2026, la Ciudad de Buenos Aires volverá a vibrar con la cuarta edición de la «MaraTANA – la carrera italiana en Buenos Aires». Esta cita ineludible, impulsada por el Consulado General de Italia, celebra la amistad ítalo-argentina y los valores del deporte en la comunidad italiana más numerosa del mundo fuera de su territorio nacional.

Pero este año, la competencia trae una propuesta que va más allá de lo atlético: su trazado fue diseñado como un verdadero relato en movimiento que atraviesa capas de historia, arte e identidad urbana.

Chau Palermo, hola Puerto Madero: Así es el nuevo circuito

La gran novedad de la organización (a cargo del reconocido Club de Corredores) es el rotundo cambio de escenario. Dejando atrás los tradicionales bosques de Palermo de ediciones anteriores, el recorrido de la MaraTANA 2026 se desarrollará íntegramente entre Costanera Sur y Puerto Madero.

El circuito fue pensado para dialogar permanentemente con la memoria histórica de la inmigración:

La Largada: El punto de partida será en la icónica Avenida de los Italianos , una marca indeleble de la colectividad en la Ciudad.

El tramo natural y urbano: Los primeros kilómetros bordearán la Reserva Ecológica para luego adentrarse en el corazón moderno de Puerto Madero a través de la calle Juana Manso .

El regreso: El trazado girará hacia el sur tomando la calle Calabria, en una clara referencia a los orígenes de miles de inmigrantes que forjaron Buenos Aires.

La Fuente de las Nereidas: Arte italiano y emancipación femenina

Uno de los momentos más emotivos y significativos del recorrido de la MaraTANA 2026 será el paso frente a la magistral Fuente de las Nereidas. En este punto exacto, los corredores de la distancia participativa de 3 kilómetros darán la vuelta para emprender su regreso a la meta.

Esta obra, tallada en mármol blanco de Carrara por la célebre escultora tucumana Lola Mora (1866-1936), es un puente directo con Italia. Mora concibió y esculpió la fuente durante una extensa estadía en Roma en el año 1900, enviando los bloques por barco hacia Buenos Aires recién en 1902.

Un símbolo revolucionario: Lola Mora fue una pionera de la emancipación femenina. Durante la instalación de la fuente en Buenos Aires usaba pantalones para moverse por los andamios, un gesto escandaloso para la época. Además, los desnudos de su obra le valieron la censura de los sectores conservadores, quienes impidieron que se instalara en Plaza de Mayo, relegándola en 1918 a una Costanera Sur que por entonces era periférica y desolada.

Un récord que marca época: Las mujeres al frente

En sintonía con el espíritu rupturista de Lola Mora, la edición 2026 de la carrera marca un hito en las estadísticas. Sebastián Tagle, director del Club de Corredores, destacó que la participación femenina está en constante aumento y que, para esta edición, las mujeres ya representan más de la mitad del total de inscriptos.

Correr la MaraTANA este año implicará atravesar espacios urbanos hermosos, pero sobre todo, rendir homenaje a la herencia italiana, celebrar el arte nacional y reafirmar el rol protagónico de las mujeres en el deporte contemporáneo.