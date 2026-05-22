Noticias
El fin de la matrícula profesional: El Gobierno transforma las reglas del Real Estate corporativo
La desregulación inmobiliaria que impulsa el Gobierno eliminará la matrícula profesional y los honorarios fijos. Cómo impactará en el mercado premium.
La desregulación inmobiliaria avanza a paso firme en la agenda oficial, proponiendo un cambio estructural que redefinirá el mercado corporativo y las inversiones de alta gama en zonas exclusivas como Puerto Madero. El Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, enviará este mes al Congreso un paquete de reformas histórico.
El proyecto redactado por el Ejecutivo apunta directamente a desarmar el control de los colegios profesionales. La iniciativa eliminará la exigencia del título universitario y la matrícula habilitante obligatoria para ejercer el corretaje, apostando al libre mercado y a la innovación tecnológica.
¿Cómo impactará la desregulación inmobiliaria en las operaciones de lujo?
El objetivo central del Gobierno es desplomar los costos transaccionales y la burocracia que hoy encarecen la compraventa de propiedades. La apertura regulatoria permitirá la consolidación definitiva de nuevos operadores tecnológicos y el fortalecimiento de las plataformas Proptech.
Los ejes fundamentales de la reforma oficial configuran un escenario completamente nuevo para el sector de los bienes raíces:
-
Fin de los honorarios obligatorios: Las comisiones mínimas aranceladas fijadas por las distintas jurisdicciones dejarán de existir.
-
Apertura total de la intermediación: Cualquier individuo o empresa tecnológica podrá cerrar operaciones comerciales sin acreditación científica.
-
Baja de costos operativos: Reducción drástica de la carga administrativa en las etapas de comercialización y escrituración de activos.
Proptech vs. Seguridad Jurídica: El debate en el mercado de capitales
Dentro del segmento premium, donde el valor del metro cuadrado exige precisión técnica y fiscal, la modernización genera opiniones divididas. Los empresarios tecnológicos celebran la medida, argumentando que la validación de un bróker hoy pasa por su reputación online y la trazabilidad digital, y no por un número de matrícula.
Por el contrario, las autoridades del Colegio Profesional Inmobiliario porteño rechazan de plano la iniciativa. Los corredores tradicionales advierten que desproteger la intermediación en activos de alto valor patrimonial abrirá la puerta a fraudes, informalidad y exposición a graves errores impositivos.
Pese a la fuerte resistencia institucional, el oficialismo sostiene que la estructura actual es un modelo obsoleto basado en privilegios. La inminente flexibilización normativa promete acelerar los tiempos de inversión extranjera y dinamizar definitivamente el negocio de los desarrollos inmobiliarios de lujo.