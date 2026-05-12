El futuro de la Rueda de la Fortuna: La constructora GCDI entra en concurso de acreedores

La constructora GCDI, firma responsable de la emblemática Rueda de la Fortuna en Puerto Madero, oficializó su ingreso en concurso preventivo de acreedores este 11 de mayo de 2026. La compañía, liderada actualmente por el empresario Marcelo Fígoli, busca reestructurar una deuda millonaria para garantizar la continuidad de sus operaciones y proteger activos estratégicos de alto valor inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto financiero de la constructora GCDI y sus deudas

La situación patrimonial de la firma se tornó crítica tras el cierre del ejercicio fiscal 2025, donde reportó pérdidas que superan los $19.000 millones. Según registros del Banco Central, la constructora acumula 56 cheques rechazados por un monto superior a los $2.000 millones, lo que precipitó la decisión de acudir a la Justicia para ordenar su pasivo financiero.

A este complejo escenario se suma el incumplimiento en el pago de intereses de sus Obligaciones Negociables Clase XVII. La dirección de la empresa comunicó que esta medida es necesaria para «preservar la integridad de sus activos» y mantener los puestos de trabajo en proyectos de gran escala.

Pérdida financiera récord: Más de $19.000 millones al cierre de 2025.

Default de deuda: Suspensión de pagos de intereses por US$6.736,77 en ON.

Proyectos en curso: Continuidad confirmada para la Rueda de Puerto Madero y el Hotel Plaza.

Reestructuración y asamblea clave para el Real Estate

Pese al concurso, la constructora GCDI aseguró que mantendrá la ejecución de sus obras activas, incluyendo la finalización de la terminal B de Ezeiza y las reformas en el estadio Mâs Monumental. La compañía apuesta a recuperar protagonismo en el segmento de obras privadas y civiles bajo la conducción de Ramiro Juez, quien asumió el liderazgo operativo en febrero de este año.

El próximo 16 de junio será una fecha determinante para los inversores del sector. En la Asamblea General de Accionistas se analizará la insolvencia actual y se ratificará el plan de reorganización. El mercado inmobiliario corporativo sigue de cerca este proceso, dado que la firma posee una de las trayectorias más extensas del país, operando previamente bajo la marca TGLT.

La consolidación de una estructura sustentable para GCDI es vital para el dinamismo de Puerto Madero, donde la Rueda de la Fortuna se perfila como un nuevo ícono turístico y de negocios para la zona más exclusiva de la Capital Federal.