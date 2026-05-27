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Cruje el Real Estate: Las escrituras con crédito hipotecario se derrumbaron casi un 50% en la Ciudad
El mercado inmobiliario de la Ciudad encendió las alarmas: las escrituras con crédito hipotecario se derrumbaron un 49% en abril. Los números del sector.
El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de incertidumbre que frena el entusiasmo de los desarrolladores y compradores. El último informe del Colegio de Escribanos porteño encendió todas las alarmas al revelar un freno abrupto en el sector: las escrituras formalizadas mediante créditos hipotecarios cayeron un 48,9% interanual durante el mes de abril.
Si bien en zonas exclusivas como Puerto Madero las operaciones suelen concretarse en efectivo y en moneda extranjera, el ecosistema inmobiliario general de la Capital Federal siente el impacto de una fuerte desaceleración en el otorgamiento de préstamos para la vivienda.
Los datos fríos que alarman al mercado de propiedades
El regreso del crédito hipotecario, que había prometido dinamizar la compraventa de inmuebles a principios de año, perdió fuerza rápidamente debido a la falta de herramientas de financiamiento sostenibles a largo plazo.
El balance del Colegio de Escribanos correspondiente a abril de 2026 arrojó las siguientes estadísticas clave:
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Derrumbe hipotecario: Se registraron apenas 609 escrituras con hipoteca, la mitad de las concretadas en el mismo mes de 2025. Esto representa solo el 11,1% del total de las operaciones.
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Empate técnico en ventas: La cantidad total de escrituras alcanzó las 5.472 operaciones, prácticamente el mismo número (apenas una más) que hace un año, marcando un estancamiento. Respecto a marzo, el volumen retrocedió un 2,1%.
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Monopolio estatal: Actualmente, el Banco Nación concentra cerca del 85% de los escasos préstamos otorgados.
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Caída en dólares: Aunque el monto promedio por escritura fue de $157.366.631, si se mide en dólares al tipo de cambio oficial (unos u$s 111.857), el valor medio de las propiedades cayó un 2,5% interanual.