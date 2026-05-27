Cruje el Real Estate: Las escrituras con crédito hipotecario se derrumbaron casi un 50% en la Ciudad

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de incertidumbre que frena el entusiasmo de los desarrolladores y compradores. El último informe del Colegio de Escribanos porteño encendió todas las alarmas al revelar un freno abrupto en el sector: las escrituras formalizadas mediante créditos hipotecarios cayeron un 48,9% interanual durante el mes de abril.

Si bien en zonas exclusivas como Puerto Madero las operaciones suelen concretarse en efectivo y en moneda extranjera, el ecosistema inmobiliario general de la Capital Federal siente el impacto de una fuerte desaceleración en el otorgamiento de préstamos para la vivienda.

Los datos fríos que alarman al mercado de propiedades

El regreso del crédito hipotecario, que había prometido dinamizar la compraventa de inmuebles a principios de año, perdió fuerza rápidamente debido a la falta de herramientas de financiamiento sostenibles a largo plazo.

El balance del Colegio de Escribanos correspondiente a abril de 2026 arrojó las siguientes estadísticas clave: