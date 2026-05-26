Avanza la privatización de espacios verdes: Instalarán comercios en los parques de Puerto Madero

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un concurso público masivo para privatizar sectores dentro de 16 espacios verdes porteños, afectando directamente a los grandes parques en Puerto Madero. Bajo la figura legal de «núcleos de servicios», la nueva licitación autoriza la construcción y explotación de locales comerciales, cafeterías, kioscos y expendio de bebidas en zonas de uso público.

La Licitación Pública (N° 15341678/DGCOYP/26) despertó críticas de diversos sectores por los montos mensuales que abonarán los privados a cambio de explotar las zonas más cotizadas del mercado inmobiliario nacional.

Cuánto pagarán de canon los comercios en Puerto Madero

El permiso de concesión se otorgará por un plazo inicial de cinco años consecutivos, con posibilidades de extensión. Las empresas ganadoras deberán hacerse cargo del 100% de la inversión para construir o adecuar los módulos, y a cambio, le pagarán al Estado porteño un canon mensual base tasado por el Banco Ciudad.

Para el barrio de Puerto Madero, los pliegos oficiales establecieron los siguientes pisos económicos para la licitación:

Parque Mujeres Argentinas: El adjudicatario deberá abonar un canon mensual base de $2.640.000 .

Parque Micaela Bastidas: La explotación comercial de este espacio verde tendrá un canon base de $2.510.000.

La normativa porteña (Ley CABA Nº 4950) justifica estos permisos argumentando que buscan «complementar el uso común» del espacio verde mediante servicios comerciales precarios y temporales. Si en el lugar asignado ya existiera una estructura del Estado en desuso, el empresario podrá presentar un proyecto arquitectónico para renovarla y explotarla comercialmente.