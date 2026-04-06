Chau a las barreras: El TelePASE será obligatorio en todas las autopistas porteñas

Si solés moverte en auto desde Flores o cualquier otro barrio hacia el centro, prestá mucha atención a este cambio porque te puede costar caro. A partir del mes de mayo, las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires eliminan definitivamente el pago manual en efectivo.

Todas las trazas porteñas pasarán a operar bajo el sistema automático conocido como «Free Flow» (flujo libre), lo que significa que vas a poder circular sin tener que detener la marcha en las cabinas de peaje.

¿Cómo va a funcionar el cobro?

El objetivo principal de esta medida es agilizar el tránsito, especialmente en las horas pico, y mejorar la seguridad vial al evitar las frenadas y embotellamientos en las zonas de peaje.

A partir de mayo, el pago será únicamente electrónico. El sistema detectará el paso del vehículo de dos formas:

Mediante la lectura del dispositivo TelePASE pegado en el parabrisas. A través de la lectura inteligente de la patente del auto.

Atención a las multas: ¿Qué pasa si paso sin estar adherido?

Acá viene el dato más importante para el bolsillo de los conductores. Circular por las autopistas porteñas sin estar adherido al sistema automático ya no será solo una demora, sino una infracción de tránsito grave.

Quienes pasen por los peajes sin contar con el dispositivo o sin estar dados de alta en el sistema, recibirán una multa automática que alcanza los $142.350.

¿Dónde pedir el dispositivo gratis?

Si todavía no tenés el tuyo, no hace falta pagar de más ni hacer trámites complicados. El Gobierno porteño recordó que los conductores pueden solicitar el dispositivo sin ningún costo acercándose de manera presencial a las sedes y subsedes de las distintas Comunas de la Ciudad.

También se puede iniciar el trámite de adhesión de forma online a través de la web oficial de TelePASE, asociando una tarjeta de crédito o débito para el cobro automático de las pasadas.