Jorge Macri le reclama a Kicillof $27 mil millones por la atención de bonaerenses en situación de calle

Un nuevo frente de conflicto político y económico se abrió entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le reclamó formalmente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda superior a los 27 mil millones de pesos en concepto de asistencia a personas en situación de calle oriundas de la Provincia que utilizan los refugios de la Capital.

La exigencia económica se apoya en el reciente Decreto 373/2025 dictado por el Gobierno nacional, el cual modificó la ley vigente y estableció que cada jurisdicción debe hacerse cargo financiera y logísticamente de la asistencia social dentro de su propio territorio.

«Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA», disparó Macri en un mensaje directo hacia Kicillof.

Los números detrás del reclamo porteño

Según el relevamiento oficial del Gobierno de la Ciudad, actualmente el sistema de asistencia metropolitano está absorbiendo los costos de miles de ciudadanos que tienen su domicilio radicado del otro lado de la Avenida General Paz.

A través de una nota formal enviada por los ministros Gabriel Mraida (Desarrollo Humano) y Gustavo Arengo (Hacienda) a sus pares provinciales, la Ciudad detalló el gasto que exige recuperar:

Concepto Cifra Oficial Bonaerenses alojados en CABA 2.327 personas Costo mensual por persona $ 1.163.135 Monto total reclamado a PBA $ 27.066.151.450

Desde la Ciudad, que cuenta con 61 Centros de Inclusión Social operativos las 24 horas, advirtieron que este gasto se solventa con «el esfuerzo de los porteños» y genera un perjuicio directo a los residentes locales, limitando los fondos disponibles para otras áreas de la gestión. Todo esto ocurre en un contexto crítico: el INDEC acaba de confirmar que la pobreza general alcanzó el 28,2% y la indigencia el 6,3%.

«Cinismo» e «incapacidad»: La dura respuesta de la Provincia

La contestación desde La Plata no tardó en llegar. El encargado de recoger el guante fue el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien tildó el reclamo porteño de «cínico» y acusó a Jorge Macri de inventar un enemigo para tapar falencias de su propia gestión.

«En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia», publicó Costa en sus redes sociales.

La postura de la Provincia es que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debe pensarse como un único entramado donde millones de personas circulan, trabajan y sostienen la actividad económica. Además, el gobierno bonaerense apuntó directamente contra la Casa Rosada, vinculando el aumento de las personas en situación de calle con las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

«No alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir. Necesitamos que de una vez por todas Jorge Macri se ocupe de sus responsabilidades», concluyó el funcionario de Kicillof, dejando en claro que la Provincia no tiene intenciones de girar los fondos reclamados.