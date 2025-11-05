La Ciudad impulsa la campaña “Buenos Aires sin mercurio” para reemplazar termómetros de uso doméstico

Desde el 1° de noviembre, el Gobierno de la Ciudad pone en marcha la campaña “Buenos Aires sin mercurio”, una iniciativa que busca promover el retiro responsable de termómetros, barómetros, hidrómetros y tubos manométricos que contengan mercurio, estén en uso o fuera de servicio, y garantizar su disposición final de manera ambientalmente segura.

La propuesta invita a los vecinos a acercar sus instrumentos de medición con mercurio a los Puntos Verdes Móviles, donde podrán intercambiarlos por un termómetro digital o de pistola, según disponibilidad y hasta agotar el stock. Para participar, solo es necesario presentar un impuesto o servicio a su nombre.

La campaña es impulsada por la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), y cuenta con el acompañamiento de Farmacity y Newsan, mediante su línea Philco Medics, que aportan los termómetros digitales para que los vecinos puedan contar con este artículo alternativo en su domicilio.

Todos los elementos recolectados son tratados como residuos peligrosos, conforme a la Ley 24.051, y se gestionan bajo estrictos protocolos ambientales. El mercurio es una sustancia altamente tóxica que requiere un manejo especializado. El contacto directo o la inhalación de sus vapores pueden provocar irritaciones, intoxicaciones leves, mareos, náuseas o dificultades respiratorias; su ingestión puede afectar el sistema nervioso, los riñones y otros órganos vitales.

Con esta iniciativa, la Ciudad refuerza su compromiso con el cuidado ambiental y la salud de los vecinos, promoviendo la sustitución de elementos contaminantes por alternativas seguras y sostenibles.