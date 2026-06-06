Turismo porteño: Retiro, el secreto mejor guardado de la arquitectura francesa en Buenos Aires

Ubicado en una zona estratégica de la capital, en el vértice que une Recoleta, San Nicolás y nuestro vecino Puerto Madero, Retiro se erige como uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Sus calles son un museo a cielo abierto donde se conservan algunas de las construcciones más lujosas e históricas del país.

Caminar por esta zona es sumergirse en un recorrido que combina de manera perfecta la arquitectura europea, plazas centenarias y edificios monumentales que invitan a levantar la vista en cada esquina.

La influencia parisina y los palacios emblemáticos

El gran atractivo magnético del barrio está íntimamente ligado a la fuerte influencia de la arquitectura francesa que marcó el desarrollo urbano porteño durante fines del siglo XIX y comienzos del XX. En aquella época de esplendor, las familias más poderosas de la Argentina encargaron la construcción de fastuosas residencias inspiradas en París, convirtiendo a Retiro en el máximo exponente del estilo Beaux Arts en el país.

Entre las construcciones ineludibles que representan el lujo de la Buenos Aires del siglo pasado, se destacan:

Palacio Paz: Actual sede del Círculo Militar, es una edificación que asombra por sus dimensiones imponentes y su exquisito diseño de inspiración netamente francesa.

Palacio San Martín: Ubicado a pocos metros, esta antigua residencia de la familia Anchorena funciona hoy como la sede ceremonial de la Cancillería argentina, ostentando un nivel de sofisticación único.

El pulmón verde y el encanto de la calle Arroyo

El punto de encuentro por excelencia y el corazón del barrio es la Plaza San Martín. Considerada uno de los espacios verdes más bellos e importantes de la ciudad, está rodeada de árboles añosos y monumentos históricos, funcionando como un oasis de descanso tanto para los turistas como para los oficinistas porteños.

A pocos pasos de la plaza nace otro de los sectores más fotografiados y codiciados del Real Estate local: la calle Arroyo. Famosa por su trazado curvo, sus elegantes fachadas y sus exclusivas galerías de arte, esta calle alberga tesoros de escala internacional como el histórico Palacio Estrugamou y la actual Embajada de Francia, dos joyas que refuerzan el inconfundible aire europeo de la zona.

Contrastes de hierro y vistas panorámicas

El recorrido arquitectónico de Retiro no se limita únicamente a los palacios aristocráticos. La Estación Retiro es otro de los grandes íconos del barrio; inaugurada a comienzos del siglo XX, esta terminal ferroviaria es una obra maestra que mezcla detalles del academicismo francés con las imponentes estructuras de hierro y vidrio típicas de la Revolución Industrial.

Frente a ella, dominando la escena visual del polo de transporte, se levanta la histórica Torre Monumental (ex Torre de los Ingleses), ofreciendo uno de los puntos panorámicos más reconocidos del centro porteño. Todo este ecosistema arquitectónico se complementa en la actualidad con una fuerte propuesta gastronómica y cultural que mantiene a Retiro como uno de los destinos urbanos más vibrantes de la Ciudad.