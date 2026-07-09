Ángel de Brito celebró sus 50 años con una mega fiesta exclusiva en Puerto Madero

El reconocido conductor de televisión Ángel de Brito, figura indiscutida del espectáculo argentino, celebró la llegada de sus 50 años con un evento a la altura de su trayectoria. Fiel a su estilo, organizó una mega fiesta el pasado fin de semana en el exclusivo Chateau de Puerto Madero, reuniendo a las figuras más importantes de la farándula en una noche repleta de lujos, sorpresas y mucho baile.

Organizado por Oki Agencia, el salón del Chateau se transformó en un boliche moderno y nocturno. La ambientación, a cargo de Kairós Eventos, tuvo como protagonistas a las luces de neón, los efectos visuales y un impactante stand de globos plateados en la entrada, que ofició de escenario perfecto para las fotos que inundaron las redes sociales. Para garantizar la comodidad, se dispusieron elegantes sectores de sillones y mesas bajas donde los invitados podían descansar entre cada tanda de baile.

Lluvia de estrellas en Puerto Madero

La celebración, que comenzó a las 21:30 y se extendió hasta las 5 de la mañana, contó con una exclusiva lista de 120 invitados. Nadie quiso perderse el cumpleaños de Ángel de Brito.

Entre los presentes destacaron sus históricas «angelitas», Yanina Latorre y Mariana Brey, junto a grandes figuras del medio como Moria Casán, Graciela Alfano, Mariana Fabbiani, Marcelo Polino, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Sabrina Rojas y José Chatruc. Uno de los momentos más comentados en redes fue el icónico y cálido abrazo que compartieron Moria Casán y Georgina Barbarossa durante la velada.

Un menú de lujo y vinos de exportación

El apartado gastronómico estuvo a cargo de Miluska Catering, llevándose todos los elogios. La propuesta incluyó:

Recepción: Variedad de finger food frío y caliente, destacándose los canastos de bondiola con batatas glasé.

Plato principal: Bondiola braseada acompañada de puré de batatas.

Mesa dulce: Tres variedades de postres a elección.

Fin de fiesta: Exquisitos bombones patagónicos de la chocolatería Delturista.

Las bebidas no se quedaron atrás. El vino exclusivo de la noche fue de Cittanina Lodge & Wine, la bodega perteneciente al futbolista Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Además, los invitados degustaron tragos de autor y personalizados preparados por una barra de coctelería que viajó directamente desde Uruguay para el evento.

Shows en vivo, joyas personalizadas y un festejo doble

El cumpleaños de Ángel de Brito estuvo lejos de ser una fiesta convencional. Los asistentes disfrutaron de un show en vivo con bailarines envueltos en trajes espejados al ritmo de Madonna, y el gran momento musical de la noche llegó de la mano de Gladys, «La Bomba Tucumana», quien cantó tres de sus grandes éxitos para hacer vibrar la pista.

Además de los tragos y la música, el conductor preparó un obsequio muy original: un stand de joyería propia a cargo de Matías Ocampo (Made with Love), donde los famosos pudieron realizarse piezas personalizadas en el momento.

La emoción tuvo su lugar cuando Ángel decidió compartir el momento de soplar las velitas con Guillermina Valdés. La actriz, que también cumplía años, se sumó al conductor frente a una clásica torta rogel, coronando un doble festejo lleno de cariño, aplausos y un cotillón especialmente preparado para la ocasión.

Para cerrar una noche mágica en Puerto Madero, todos los invitados se retiraron con un exclusivo regalo: botellas térmicas de la marca Asobu Argentina, el broche de oro para la gran fiesta del espectáculo del 2026.