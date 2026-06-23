El mirador del jefe y los leones ocultos: cómo descubrir los rincones secretos de Retiro y Constitución

En medio del ajetreo diario de la Ciudad de Buenos Aires, las terminales de trenes más imponentes abren sus puertas para revelar secretos guardados por más de un siglo. Vuelven las visitas guiadas gratuitas a las estaciones de Plaza Constitución (Línea Roca) y Retiro (Línea Mitre), dos joyas arquitectónicas que hoy son consideradas Monumento Histórico Nacional.

El gran atractivo de estos recorridos, a diferencia de otras propuestas en la Ciudad, es que permiten el ingreso a sectores exclusivos y habitualmente vedados para el público general. Una oportunidad única para sumergirse en el patrimonio porteño a pocos minutos de Puerto Madero.

Retiro: el balcón inaccesible y la dualidad arquitectónica

En la gran terminal de la Línea Mitre en Retiro, el recorrido permite acceder al antiguo balcón ubicado sobre la zona de boleterías. Antiguamente, este espacio era de uso exclusivo del jefe de estación, quien desde las alturas monitoreaba el movimiento de los pasajeros y la recaudación. Hoy, subir a este nivel permite apreciar de cerca la majestuosa ornamentación de la balaustrada, los rosetones y el interior de la cúpula central.

Proyectada en 1908 e inaugurada en 1915, la estación de Retiro reemplazó a una antigua estructura de madera que fue destruida por un incendio. Su construcción, a cargo de la familia escocesa Hume, destaca por una arquitectura «dual»:

El contraste de estilos: Mientras que la fachada y el vestíbulo exhiben un academicismo francés clásico diseñado para «dialogar» con la estética de Buenos Aires, la zona de los andenes es una muestra pura de la ingeniería de hierro británica, cuyas piezas fueron fabricadas en Inglaterra y ensambladas en el lugar como un rompecabezas gigante.

Constitución: El Patio de los Leones recuperados

Por su parte, la terminal del sur es un edificio forjado a través de capas, proyectos y ampliaciones que reflejan el crecimiento demográfico de la región. De aquel galpón rural inaugurado en 1865, pasó a convertirse en un palacio francés y, finalmente, en la mole monumental que conocemos hoy, salvada en parte de una demolición total gracias a la crisis económica de 1930.

La gran «joya oculta» que se visita en Constitución es el Patio de los Leones. Originalmente, este sector era la entrada principal para el personal jerárquico de Ferrocarriles del Sud.

Durante años, dos imponentes leones esculpidos en mármol de Carrara (con serpientes entre sus garras) estuvieron ocultos y protegidos en cajas de madera cuando el área se transformó en un pasillo comercial. Muchos creían que se habían perdido para siempre, pero durante las obras de restauración de 2018 fueron hallados intactos y hoy son los encargados de dar la bienvenida a los visitantes.

Días, horarios y cómo anotarse

Las visitas son totalmente gratuitas y están sujetas a inscripción previa a través de la página web oficial de Trenes Argentinos Operaciones.

El cronograma para el mes de julio incluye las siguientes fechas: