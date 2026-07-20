Reforma del Estado: el Gobierno de la Ciudad elimina 359 cargos gerenciales

La administración porteña anunció un nuevo paso en su política de achicamiento y modernización del Estado. Según detallaron fuentes oficiales, el Gobierno de la Ciudad avanzó con la eliminación de 359 cargos jerárquicos, lo que representa un recorte superior al 20% del total de la estructura gerencial.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió la medida argumentando que la digitalización de trámites exige una actualización en la organización pública. “Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo”, afirmó.

Una reducción a niveles de 2015

Esta eliminación de jerarquías se suma a medidas previas implementadas por la actual gestión, que incluyeron el congelamiento de nuevos ingresos, planes de retiro voluntario y optimización de dotaciones. En números concretos, el impacto de estas políticas se traduce en:

Reducción del 15% de la planta administrativa: Representa una baja de 8.954 empleados, tocando el piso histórico registrado hace más de una década.

Caída del gasto público: El presupuesto destinado a Remuneraciones al Personal bajó del 44% (en 2023) al 41% en la actualidad.

Digitalización, asistencia y profesionalización

Además de la reducción de personal, el Gobierno de la Ciudad enfocó su estrategia en el control y la eficiencia del gasto interno a través de herramientas tecnológicas:

Control de licencias: Un nuevo procedimiento implementado a principios de 2025 logró disminuir en un 28% la cantidad de días solicitados por licencias médicas.

Presentismo biométrico: Se instalaron relojes de huella digital en oficinas administrativas y en más de 1.200 escuelas para registrar la asistencia docente.

Hoja de Ruta Electrónica: Permite a los empleados que cumplen tareas en la vía pública registrar su asistencia directamente desde sus teléfonos celulares.

Finalmente, para potenciar el talento interno, se lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), que actualmente cuenta con 1.326 empleados en capacitación constante.