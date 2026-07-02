Avanza la inversión en seguridad en CABA: la Policía suma nuevos vehículos para el patrullaje urbano

El Gobierno porteño continúa consolidando su política de orden en las calles a través de una fuerte inversión en seguridad en CABA. En las últimas horas, se oficializó la entrega de nuevos vehículos de última generación destinados a la Policía de la Ciudad, un plan de equipamiento que ya acumula 685 unidades incorporadas desde el inicio de la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El nuevo esquema policial, basado en la prevención y el respeto por la propiedad privada, ha logrado reducir los delitos (robos y homicidios) a mínimos históricos. «Nuestras fuerzas de seguridad tienen una misión fundamental: proteger la vida, la libertad y el orden de los porteños», destacó Jorge Macri durante la presentación.

El detalle de la inversión en seguridad en CABA

La entrega de unidades forma parte de una planificación estratégica que se viene ejecutando a lo largo del año para dotar a la fuerza de mayores recursos operativos. Esta inversión en seguridad en CABA incluye los siguientes hitos recientes y próximos:

Motos y cuatriciclos: Ya se entregaron 50 motos Kawasaki KLR 650 (en mayo) y 20 cuatriciclos Zanella (en abril) para patrullaje ágil.

Camionetas y patrulleros: De las 30 camionetas Nissan previstas, 15 ya están en circulación. A partir de septiembre se sumarán los primeros 15 patrulleros de un total de 100.

Equipamiento táctico: Se incorporaron 7.000 chalecos antibalas con sistema de geolocalización en tiempo real y más de 600 armas de baja letalidad (Taser y Byrna).

Aumento del personal: La Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos, habiendo sumado 5.292 agentes desde el año 2024.

Operativos masivos y orden urbano

Este equipamiento vehicular acompaña una serie de despliegues territoriales de gran magnitud. «No negociamos el orden. Tampoco la autoridad. El que cumple las normas cuenta con nuestro apoyo, pero el que elige el delito sepa que va a enfrentar las consecuencias», advirtió Jorge Macri.

Entre las acciones más destacadas se encuentran la Operación Muro (que blinda los accesos limítrofes con la Provincia de Buenos Aires), la Operación Tormenta Negra (despliegue simultáneo en 15 villas) y la Marea Azul (1.100 efectivos en centros de trasbordo y subtes en hora pico).

La política integral que apuntala esta inversión en seguridad en CABA también incluye la restitución de más de 860 propiedades usurpadas a sus legítimos dueños en distintos barrios y la liberación de 68 kilómetros lineales de espacio público que se encontraban ocupados por manteros.