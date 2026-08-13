El tango vuelve a tomar el centro de la escena metropolitana. A partir del 19 de agosto y hasta los primeros días de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrará una nueva edición de Tango BA 2026. El evento, reconocido como el encuentro más imponente del rubro a nivel mundial, combinará la magia de los espectáculos en vivo con la adrenalina de la competencia internacional.

Con una logística monumental impulsada por el área de Cultura de la Ciudad, el festival desplegará el talento de más de 2.000 artistas a través de un circuito de cincuenta sedes. La propuesta busca ser un puente entre la historia patrimonial porteña y las nuevas expresiones que oxigenan el género musical rioplatense por excelencia.

Una grilla con sedes de primer nivel

El circuito de este año fue diseñado para que los vecinos y los miles de turistas que llegarán al país puedan disfrutar de diferentes atmósferas tangueras. Las locaciones más exclusivas del distrito tendrán un rol protagónico:

Usina del Arte: Ubicada a un paso de los diques del sur, se transformará en el gran «polo milonguero» de la temporada. Allí se realizará la inauguración oficial el miércoles 19 de agosto, con un imponente show sinfónico que integrará a Néstor Marconi, Vicentico y Abel Pintos. Además, alojará las fases eliminatorias del campeonato mundial.

Teatro Colón: Su majestuoso Salón Dorado será sede de un exclusivo ciclo acústico. Entre los convocados para este formato íntimo destacan Franco Luciani, el Quinteto del Ángel y el trío de Néstor Marconi. Este mismo recinto acogerá la gala de clausura musical el 30 de agosto, protagonizada por el Sexteto Mayor.

Teatro San Martín: Su escenario principal vibrará con la Orquesta Escuela de Tango, reinterpretaciones electrónicas de la obra de Astor Piazzolla y homenajes a grandes figuras de la literatura y la composición.

Bares Notables y recintos patrimoniales: Sitios históricos como el Claridge y La Puerto Rico ofrecerán veladas con guitarras y voces clásicas, sumando encanto histórico a la propuesta.

El Campeonato Mundial: la gran definición en el Gran Rex

Más allá de los conciertos, el alma de Tango BA 2026 reside en su pista de baile. Este año, el torneo global convocó a casi 800 parejas representantes de más de 47 países, evidenciando el fervor internacional que sigue despertando esta danza.

Tras superar las rigurosas etapas de clasificación, los mejores bailarines del planeta se verán las caras en el Teatro Gran Rex. Los días 1 y 2 de septiembre, el icónico escenario de la calle Corrientes será testigo de las finales definitivas en las modalidades «Tango de Pista» y «Tango Escenario».

La organización del evento remarcó la importancia de esta celebración anual que, si bien reivindica una tradición que se vive todos los días en los distintos rincones de la ciudad, durante estas dos semanas logra posicionar a Buenos Aires como el epicentro indiscutido de la cultura tanguera global.