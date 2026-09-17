Dicen que los grandes sueños comienzan con pequeños pasos, y lo que pasó este domingo por la tarde en Puerto Madero fue un pasito de esos que prometen ser recordados. Bajo el calificativo de «histórico», unos trescientos fanáticos del fútbol americano y periodistas especializados se congregaron en el Hard Rock del barrio porteño para vivir una auténtica watch party y disfrutar del primer partido de la temporada de los Miami Dolphins.

Más allá de las hamburguesas, la cerveza tirada y los lamentos por la derrota final ante los Raiders en Las Vegas, el evento marcó un hito fundacional: fue el primer encuentro oficial organizado por la NFL en territorio argentino.

El primer desembarco oficial de la NFL en el país

La organización de este evento en Puerto Madero no fue casualidad. Se gestó a través de los Miami Dolphins, franquicia que en 2024 obtuvo los derechos de comercialización en el país mediante el programa Global Marketing Program (GMP) de la liga. El encuentro, impulsado por la agencia de marketing deportivo TAI y conducido por el «Pollo» Álvarez, fue un éxito rotundo gracias a la enorme convocatoria de la comunidad Dolphins Argentina.

El objetivo a largo plazo de esta movida es ambicioso y claro: recibir un partido oficial del calendario regular de la NFL y llenar un estadio argentino, tal como viene sucediendo en ciudades como Londres, Múnich, San Pablo o Ciudad de México.

Expansión estratégica: por qué Miami eligió a la Argentina

Los Dolphins obtuvieron derechos comerciales en seis países, siendo Argentina, México y Brasil los pilares en la región. “Los Miami Dolphins están comprometidos con convertirse en el equipo de la NFL del mundo hispanohablante y lusófono”, explicó Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de la franquicia.

Las estadísticas respaldan esta decisión estratégica:

Hay 4,4 millones de aficionados al fútbol americano en Argentina.

El país se ubica entre los diez mercados internacionales más importantes del mundo para la liga.

Es el tercer mercado más fuerte de América Latina.

Además, existe un vínculo cultural innegable. Más del 66% de los residentes del condado de Miami-Dade (donde se ubica el Hard Rock Stadium) habla español, y la influencia latina —potenciada recientemente por el magnetismo de Lionel Messi en el Inter Miami— genera un puente directo con los fanáticos del sur del continente.

Aunque las decisiones finales sobre las sedes internacionales recaen exclusivamente en la junta de la NFL y no en las franquicias, la prioridad actual de los Dolphins es construir una base de seguidores sólida. Con banderas, camisetas verde agua y mucha pasión, el semillero argentino ya demostró en Puerto Madero que está listo para el gran salto.