El mercado de bienes raíces premium de la Argentina respira con mayor previsibilidad. La desarrolladora Raghsa, mundialmente conocida en el segmento de lujo por ser la dueña de Le Parc, finalizó un ambicioso proceso para reordenar sus obligaciones financieras a largo plazo. La operación le permitió trasladar vencimientos inminentes hacia el año 2036, brindando mayor solidez y liquidez a su estructura de capital corporativo.

El balance final de la convocatoria arrojó un contundente respaldo del mercado. Según los datos oficiales presentados por la empresa, la oferta de canje obtuvo una adhesión del 89,02% sobre el capital pendiente. Esto se tradujo en la recepción de títulos por un valor superior a los u$s 50,5 millones por parte de los inversores.

Cómo se estructuró la operatoria de la dueña de Le Parc

El mecanismo diseñado por los ingenieros financieros de la compañía consistió en reemplazar las antiguas Obligaciones Negociables (cuya fecha límite de pago estaba pautada para 2030) por una nueva serie de instrumentos. Quienes ingresaron al canje entregaron sus papeles a cambio de recibir las nuevas ON Clase 8 adicionales.

Este movimiento estratégico no solo le otorga a la firma de real estate un margen de seis años extra para amortizar el capital, sino que también le permitió reducir el costo del financiamiento, pasando de una tasa nominal anual del 8,25% a una más amigable del 7,95%.

Tras esta ingeniería financiera, el mapa de pasivos de la dueña de Le Parc quedó configurado de la siguiente manera, sumando aproximadamente u$s 174,5 millones en circulación:

ON Clase 5: Quedó un remanente minoritario de u$s 6,23 millones (correspondiente a los tenedores que no ingresaron al canje). Vencerá en abril de 2030 con una tasa del 8,25%.

ON Clase 7: Representan unos u$s 48,7 millones que deberán cancelarse a fines del año 2032, pagando un interés del 8,50%.

ON Clase 8 (Nuevas): Conforman el grueso de la deuda con casi u$s 119,6 millones a liquidar íntegramente en agosto de 2036, devengando una tasa del 7,95%.

Respaldo internacional y foco en el core business

Para llevar a cabo esta sofisticada transición, la firma contó con el apoyo de organizadores de enorme peso en la City. Entidades como BCP Securities, Balanz Capital, Banco de Valores y The Bank of New York Mellon oficiaron de agentes, fiduciarios y colocadores. Cabe destacar que la emisión estuvo orientada de manera exclusiva a inversores radicados fuera de los Estados Unidos, amparándose en la Regulación S y operando a través de Euroclear.

La salud patrimonial exhibida durante esta transacción reafirma la posición de liderazgo de la dueña de Le Parc. Al cierre de mayo, la corporación —cuyos orígenes se remontan a 1969— reportó un patrimonio neto superior a los $836.000 millones. Con las cuentas ordenadas a largo plazo, Raghsa garantiza la continuidad de su actividad principal: la adquisición de terrenos de alto valor, el diseño arquitectónico de vanguardia y la comercialización de oficinas y residencias corporativas del más alto estándar.