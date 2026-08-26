La cultura del buen comer y el asado criollo han logrado consolidar espacios de altísima calidad en los rincones más cosmopolitas de la Capital Federal. En ese contexto brilla Estilo Campo, una clásica parrilla en Puerto Madero que desde 1998 se propuso un objetivo claro: trasladar la mística y los sabores del interior agrario argentino al medio del sofisticado entorno ribereño porteño.

A casi tres décadas de su inauguración, el establecimiento (ubicado en la Avenida Alicia Moreau de Justo al 1840) sigue apostando por las materias primas de selección y un profundo respeto por los tiempos de cocción tradicionales.

El nacimiento de un clásico gastronómico

La génesis de este inmenso local surgió de manera casual. Sus fundadores, un grupo de empresarios que solía compartir extensas charlas de sobremesa en el antiguo restaurante Ramona, proyectaban inicialmente realizar una inversión netamente inmobiliaria. Sin embargo, el entusiasmo derivó en la creación de un polo gastronómico que lograra capturar la identidad campestre sin perder el confort urbano.

Hoy, el recinto ostenta más de 1.100 metros cuadrados de superficie, combinando detalles en hierro, cuero y madera que rememoran a las caballerizas tradicionales, con una capacidad operativa para recibir a 400 comensales.

Fuego lento y carnes de maduración prolongada

El éxito sostenido de esta icónica parrilla en Puerto Madero radica en el tratamiento meticuloso de sus insumos. Antes de tocar las brasas, las piezas de carne son sometidas a cámaras especiales donde reposan durante un mínimo de 21 días (utilizando técnicas de Dry Age y Wet Age). Este reposo controlado garantiza una textura sumamente tierna y una concentración de sabores única.

En cuanto a la técnica, los asadores combinan hornos de barro, leña de espinillo y quebracho. Algunas de las estrellas del menú requieren enorme paciencia:

El asado tradicional: Se macera y se cocina a fuego sumamente lento dentro del horno de barro durante un lapso de cuatro a cinco horas.

El bife de chorizo: Galardonado con el primer puesto en el Torneo Porteño de la especialidad en el año 2016.

Cortes premium: Se destacan el vacío, el ojo de bife (con opciones al Malbec) y la ceja de ojo de bife.

Alternativas criollas y reconocimientos oficiales

Más allá de los fuegos, la propuesta se complementa con entradas típicas como empanadas de lomo cortado a cuchillo, achuras tradicionales y una variada oferta de pastas artesanales (como los raviolones de espinaca y mascarpone). A la hora de lo dulce, el menú rescata postres nostálgicos como el flan mixto, el tiramisú casero y la pavlova, acompañados siempre por una selecta cava de vinos nacionales.

Gracias a su coherencia y calidad a lo largo de los años, esta parrilla en Puerto Madero ha cosechado múltiples galardones, incluyendo el certificado «Buenos Aires Convive» y la declaración como «Sitio de Interés Turístico» por parte de la Legislatura porteña, ratificando su lugar como un verdadero embajador de las costumbres argentinas en la ciudad.