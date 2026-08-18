El valor del metro cuadrado en el barrio más joven de la Capital Federal sigue rompiendo sus propios límites. En las últimas horas, la firma GNV Group lanzó al mercado la joya de su corona: un inmenso penthouse en Puerto Madero que ocupa los dos niveles más altos de la Harbour Tower.

Este colosal rascacielos, ideado por el prestigioso arquitecto uruguayo Carlos Ott, se erige en el Dique 1, dentro del exclusivo complejo Madero Harbour. La desarrolladora tomó la decisión estratégica de reservar esta unidad premium para la fase de finalización del proyecto.

Hace unos años, el titular de la compañía, Alejandro Ginevra, proyectaba que estas residencias de altura podrían tasarse entre 12.000 y 14.000 dólares por metro cuadrado al momento de su inauguración. Sin embargo, la realidad superó cualquier estimación: sumando la superficie cubierta y los sectores de servicios, la cotización actual sobrepasa los u$s 25.500 por cada metro cuadrado.

Cómo es por dentro la propiedad más cara de la ciudad

El diseño de este penthouse en Puerto Madero fue pensado para brindar una experiencia residencial sin equivalentes. La unidad se entrega completamente amoblada, lista para habitar, y su distribución se divide en dos niveles que garantizan privacidad y confort extremo.

Planta principal (Piso 52):

Ingreso: Cuenta con un palier de uso exclusivo y una antesala blindada por cuestiones de seguridad.

Área social: Deslumbra con una gigantesca recepción de 160 metros cuadrados, destacada por sus techos de ocho metros de altura. Este nivel alberga además un living, comedor formal, una cava privada para vinos y un elegante bar.

Descanso y servicios: Dispone de dos habitaciones con baños en suite y vestidores propios, una cocina equipada con parrilla, comedor de uso diario y dependencias para el personal de servicio.

Nivel superior (Piso 53):

Suite Master: Un espacio colosal de 120 metros cuadrados dedicado exclusivamente al dormitorio principal, el cual incorpora dos baños independientes y vestidores dobles.

Relax y bienestar: El nivel ofrece una pileta climatizada y techada con vistas inigualables al Río de la Plata y al horizonte urbano. A esto se le suma un gimnasio privado, sauna, sala para tratamientos de spa, sector de entretenimiento y un estudio.

Estacionamiento y extras: La propiedad incluye un área de casi 150 metros cuadrados destinados a vehículos, con dos cocheras en el nivel superior y otras cuatro ubicadas en el subsuelo, desde donde se puede acceder de forma directa al helipuerto del complejo.

El megaproyecto de Harbour Tower y las nuevas apuestas

La edificación de esta torre representa una de las mayores apuestas de GNV Group. Ubicada en un terreno de ocho hectáreas, la inversión total de la obra escaló hasta los 100 millones de dólares para poder levantar sus 194 metros de altura distribuidos en 53 pisos.

El complejo no solo alberga 217 departamentos de lujo, sino que también ostenta más de 1.800 metros cuadrados exclusivos para amenities, incluyendo desde microcines y áreas de coworking, hasta cavas y espacios para eventos.

En paralelo, la compañía inmobiliaria continúa expandiendo su huella en la zona. Recientemente iniciaron los trabajos de la Osten Tower II, otro edificio residencial en el Dique 1 que demandará unos 95 millones de dólares (en conjunto con la primera torre). Este nuevo emprendimiento tendrá 33 pisos, unidades a partir de los u$s 197.000 y se espera que esté finalizado para finales de 2028. Para garantizar la calidad de estos nuevos proyectos, la firma comenzó a importar de manera directa materiales de primera línea provenientes de Alemania, Italia y China.