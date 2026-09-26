Después de haber concretado su desembarco en la Argentina con la apertura de su primer local de indumentaria, la icónica casa italiana da un paso histórico hacia el mercado inmobiliario. El proyecto de Dolce Gabbana Puerto Madero se convertirá en el primer desarrollo residencial de la marca en el país, transformando el skyline del barrio con una imponente torre de 150 metros de altura.

La construcción de este megaproyecto demandará una inversión estimada en u$s 160 millones, y su lanzamiento comercial oficial está previsto para enero de 2027. La ejecución estará a cargo de Nizuc Developments, una compañía vinculada al Grupo IEB (liderado por Juan Ignacio Abuchdid), mientras que IEB Construcciones será la empresa responsable de llevar adelante la obra.

Diseño de autor y el sello personal de Domenico Dolce

El diferencial de esta torre radicará en su concepción estética. Domenico Dolce, cofundador de la marca junto a Stefano Gabbana, participará personalmente en el desarrollo del proyecto. El diseñador italiano intervendrá de manera directa en la definición estética de los espacios y en la selección y aprobación de todos los materiales que se utilizarán en el edificio, garantizando el estándar de exclusividad de la firma.

El arribo de este emprendimiento a la Ciudad de Buenos Aires se enmarca en una tendencia global. En los últimos años, grandes marcas de lujo como Fendi, Versace, Bulgari y Armani (que ya tiene presencia en el real estate porteño con proyectos en Recoleta y frente al Campo Argentino de Polo) comenzaron a trasladar su identidad de marca a residencias de ultra lujo en ciudades como Miami, Londres, Dubái y Marbella.

El holding detrás del desarrollo

El Grupo IEB, encargado de materializar la obra en Puerto Madero, viene consolidando una agresiva expansión en la Argentina. En los últimos dos años, el holding sumó a su actividad financiera el desarrollo inmobiliario, la construcción y la infraestructura.

Este crecimiento se potenció fuertemente a fines de 2024 con la adquisición de la histórica constructora Dycasa (hoy IEB Construcciones). Actualmente, el grupo no solo avanza con proyectos residenciales de gran escala como Puerto Nizuc en Hudson, sino que también tiene una fuerte participación en obras de infraestructura clave vinculadas a Vaca Muerta y concesiones viales en la provincia de Entre Ríos. Además, recientemente lanzaron el primer REIT (fondo de inversión en propiedades) del mercado argentino, enfocado en adquirir inmuebles de alta renta en la Ciudad de Buenos Aires.