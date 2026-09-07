Durante la tarde de este domingo, una densa columna de humo que emanaba desde la azotea de la popular parrilla «Siga la Vaca» alteró por completo el ritmo del circuito gastronómico porteño. El siniestro ocurrió en el concurrido local ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 1700 (entre Rosario Vera Peñaloza y la avenida Juan de Garay), generando un despliegue de seguridad de gran magnitud.

El origen del siniestro y la evacuación de los comensales

Según los reportes oficiales, el foco del fuego se originó directamente en la campana extractora del establecimiento comercial. La acumulación de grasa en ese sector específico derivó en llamas que, si bien no llegaron a propagarse hacia el salón principal donde se encontraban los clientes, generaron una espesa nube de humo a través de la chimenea.

Al tratarse de un domingo por la tarde —uno de los momentos de mayor pico de concurrencia en la zona—, el personal del local actuó con rapidez y activó los protocolos de autoevacuación. En cuestión de minutos, 50 personas abandonaron el edificio de forma preventiva para evitar cualquier tipo de asfixia.

Despliegue del SAME y asistencia a los afectados

El operativo interjurisdiccional movilizó a personal de Bomberos y a cinco unidades de traslado del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Una vez controlado el fuego, los equipos médicos concentraron su atención en dos hombres mayores de edad que se habían expuesto al humo en un intento desesperado por apagar las llamas antes del arribo de los profesionales.

Ambos afectados recibieron oxigenoterapia directamente en la escena como medida de precaución. Los estudios preliminares arrojaron niveles bajos de carboxihemoglobina (COHb), descartando de plano una intoxicación grave por monóxido de carbono, motivo por el cual ninguno de los pacientes requirió ser derivado a un centro hospitalario. Para las 19:00 horas, las autoridades confirmaron que el foco ígneo estaba totalmente neutralizado tras realizar las correspondientes tareas de enfriamiento.