El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, ultima los detalles para el desembarco del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes (URBAN CITIES). El encuentro está programado para el miércoles 2 de septiembre, de 9:30 a 18:00 horas, en el emblemático edificio de la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

La cumbre ostenta una convocatoria sin precedentes: participarán delegaciones de más de 300 ciudades argentinas, habrá representación de las 24 jurisdicciones nacionales y confirmaron su asistencia más de medio centenar de intendentes. El objetivo principal es generar un ecosistema de colaboración directa entre gobiernos locales, el sector privado, startups y el ámbito académico.

Ejes temáticos y oradores de primer nivel

La jornada central estará estructurada en base a conferencias, paneles de expertos y presentación de casos de éxito implementados en distintas realidades territoriales. Las temáticas centrales abordarán la transformación digital, la aplicación de inteligencia artificial en el Estado, la gestión basada en datos, las nuevas infraestructuras sostenibles y la ciberseguridad.

Para nutrir el debate, el evento contará con más de 50 speakers de alto perfil. Entre los expositores ya confirmados destacan:

Mateo Salvatto: Especialista en robótica y fundador de Asteroid.

Andrés Ibarra: Presidente de la Fundación País Abierto y Digital.

Francisco Forbes: Presidente de Prodam San Pablo y líder global en tecnología municipal.

Julio López: Referente especializado en tecnología, fraude y ciberseguridad.

Funcionarios locales: Pablo Bereciartua (Ministro de Infraestructura porteño) y Raúl Piola (Secretario de Innovación).

Jornadas técnicas e inscripción gratuita

Como antesala al evento principal, el martes 1 de septiembre se desarrollará una jornada técnica de trabajo exclusiva para los equipos gubernamentales y municipales. Mediante talleres interactivos, los funcionarios podrán intercambiar herramientas y metodologías de gestión en áreas críticas como salud, educación y movilidad, con la intención de replicar modelos exitosos en sus propios distritos (los interesados deben postularse enviando un correo a urbancities@buenosaires.gob.ar).

El acceso al primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes del día 2 de septiembre es completamente abierto y gratuito para el público general, aunque requiere de un registro previo. Los interesados en conocer la agenda completa y asegurar su acreditación pueden hacerlo ingresando al portal oficial del Gobierno porteño (buenosaires.gob.ar/urban-cities-buenos-aires-2026).