El prestigioso certamen Virtuoso Global Awards 2026 coronó al hotel Faena New York con el premio mayor en la categoría de establecimientos recientes. Este triunfo, logrado a menos de un año de haber cortado las cintas en Manhattan, posiciona a la firma de origen nacional en la cúspide de la hotelería de lujo a escala global.

La ceremonia de premiación se desarrolló durante la Virtuoso Travel Week en la ciudad de Las Vegas, evento que tuvo lugar entre el 8 y el 14 de agosto. Allí se dieron cita alrededor de cuatro mil especialistas, operadores turísticos y altos ejecutivos provenientes de un centenar de países para definir a los líderes indiscutidos del rubro.

Una competencia frente a los titanes de la industria

Para quedarse con la máxima estatuilla, el proyecto argentino debió medirse contra verdaderos colosos del sector. La nómina de finalistas estuvo integrada por recintos de inmensa trayectoria y prestigio internacional, tales como:

El histórico Waldorf Astoria (ubicado también en la Gran Manzana).

El Park Hyatt de la ciudad de Tokio.

El lujoso Airelles Palladio en Venecia.

El icónico Hotel del Coronado.

Lograr destacarse en una plaza tan competitiva como la neoyorquina, y compartiendo terna con estos gigantes, subraya el impacto que generó la propuesta disruptiva de la marca albiceleste.

El ADN de Puerto Madero que conquistó Manhattan

El imperio ideado por Alan Faena comenzó a gestarse hace más de dos décadas en la Ciudad de Buenos Aires. Su visión fue una pieza arquitectónica clave para la transformación urbana y la revalorización inmobiliaria de Puerto Madero, creando un distrito exclusivo que combinó residencias, gastronomía premium y espacios artísticos.

Esa misma fórmula integral fue la que desembarcó en 2025 en el vibrante barrio neoyorquino de West Chelsea, justo al lado del famoso corredor verde conocido como High Line. Allí lograron articular una experiencia inmersiva que enlaza el descanso de máximo nivel con propuestas musicales, bienestar físico y arte contemporáneo.

Al reflexionar sobre este importante logro, el propio fundador del grupo empresarial señaló que el propósito de esta sucursal fue inyectar la esencia de la marca en Manhattan, absorbiendo al mismo tiempo la arrolladora energía creativa que define a esa metrópolis.

Un plan de expansión sin fronteras

Lejos de conformarse con las sedes actuales (Buenos Aires, Miami Beach y Nueva York), la corporación ya diagramó una ambiciosa hoja de ruta para los próximos años. La estrategia apunta a seguir replicando estos «universos culturales» en múltiples mercados de alto poder adquisitivo.

El hito más cercano en su calendario es la inauguración, prevista para fines de 2026, del complejo Faena Island The Red Sea. Este megaproyecto en Arabia Saudita marcará la primera vez que la firma opere una isla completa.

A esta aventura en Medio Oriente se le sumarán futuras aperturas confirmadas en San Pablo, Tulum, Dubái, Abu Dhabi, la región de Wadi Safar y un novedoso desarrollo de tipo residencial emplazado sobre el río de Miami. Así, la visión que germinó en los diques porteños continúa redefiniendo los estándares del lujo a lo largo y ancho del planeta.