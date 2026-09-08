El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Uruguay autorizó a Colonia Express (Lumary S.A.) a operar la ruta fluvial internacional de pasajeros y vehículos entre Montevideo y Buenos Aires. Sin embargo, la habilitación administrativa chocó de frente contra una barrera física: Buquebus (Los Cipreses S.A.) se niega rotundamente a ceder el uso del único pontón disponible en el muelle Maciel para el ascenso y descenso de automóviles.

La situación dejó inmovilizado en Buenos Aires al catamarán Montevideo Express, una embarcación con capacidad para 600 pasajeros que aguarda una resolución para iniciar su frecuencia diaria de cara a la temporada de verano.

El vacío legal y las posturas cruzadas

La raíz de este conflicto entre Buquebus y Colonia Express radica en un resquicio técnico. Si bien la Administración Nacional de Puertos (ANP) recuperó el control de los muelles y la terminal en 2016 tras rescindir una concesión previa, el pontón construido originalmente por Juan Carlos López Mena quedó fuera del traspaso estatal al ser considerado legalmente un «artefacto flotante» de propiedad privada.

Las tres partes involucradas mantienen posturas inflexibles que paralizan la competencia:

Colonia Express: Exige que el Estado uruguayo garantice la infraestructura necesaria para operar. Consideran injusto que la ANP cobre una tasa de embarque vehicular (US$ 11,29) si exige depender de la voluntad de un competidor privado para subir los autos. Ya anunciaron que presentarán un recurso de amparo judicial.

Buquebus: Rechaza cualquier acuerdo para compartir su estructura y acusa a su rival de «competencia desleal» por el uso de embarcaciones propulsadas por combustibles fósiles.

La ANP: Las autoridades portuarias se desmarcaron del problema argumentando que, al no ser infraestructura pública, el arrendamiento del pontón debe resolverse exclusivamente mediante un acuerdo comercial entre los privados.

Intereses millonarios a largo plazo

La resistencia a ceder terreno se produce en un contexto de fuertes proyecciones de inversión. En marzo de 2026, el Gobierno uruguayo declaró de interés un megaproyecto presentado por Buquebus para reconstruir los 380 metros del muelle Maciel.

Esta iniciativa privada, que requerirá una inyección de entre 66 y 100 millones de dólares a cambio de una concesión por 50 años, le otorgará a la compañía una enorme ventaja en la próxima licitación pública. Mientras se define el aspecto legal y arquitectónico, la ruta que une a ambas capitales —y que movió más de 500.000 pasajeros solo en el primer semestre— continúa funcionando como un mercado cerrado a la competencia.