El noveno mes del año trae modificaciones en las escalas salariales del personal de casas particulares. Tras las negociaciones en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se puso en marcha un cronograma de recomposición que impacta directamente en el valor de la hora de empleada doméstica y en los salarios mensualizados de todas las categorías.

Este esquema de paritarias, diseñado para regir entre agosto y diciembre de 2026, contempla no solo aumentos porcentuales basados en los sueldos de julio, sino también la liquidación de sumas fijas y su posterior absorción al salario formal.

El detalle del aumento: 1,8% y pauta remunerativa

Tras el incremento inicial del 1,9% aplicado en agosto, la pauta salarial para septiembre marca una suba del 1,8% (siempre calculada sobre la base de julio de 2026).

Sin embargo, el cambio más significativo para la hora de empleada doméstica en esta liquidación radica en el tratamiento del bono no remunerativo. Durante agosto, se fijó el pago de una suma extra que alcanzó un tope de $20.000 (para jornadas de 16 horas o más), $11.500 (entre 12 y 15 horas) y $8.000 (para jornadas menores a 12 horas).

A partir de este mes de septiembre, el 25% de esa suma no remunerativa comienza a integrarse de forma definitiva al salario básico, pasando a cobrar carácter remunerativo y modificando así la escala final de cada categoría.

Derechos y obligaciones del empleador

Además de cumplir con la nueva escala salarial, los empleadores tienen la obligación de liquidar de forma proporcional los adicionales que correspondan por ley. Entre los derechos vigentes más importantes para el sector se destacan: