Sobre el lado este del barrio, contrastando fuertemente con las modernas torres de cristal, se alza la imponente estructura de hormigón de los Silos de la antigua Junta Nacional de Granos. Construidos hacia 1903, estos nueve cilindros tubulares llevan más de nueve décadas inactivos y en estado de abandono. Para revertir esta situación y abrir el debate sobre su futuro, la organización TerraViva Competitions impulsó un concurso internacional de ideas enfocado en su revitalización arquitectónica y urbana.

El certamen, de carácter no vinculante, convocó a arquitectos, urbanistas y diseñadores de todo el mundo para imaginar cómo transformar esta estructura obsoleta en un espacio de usos mixtos abierto a la comunidad de Puerto Madero. Un prestigioso jurado internacional evaluó las propuestas priorizando la originalidad, la integración con el entorno y la sensibilidad en el uso de los materiales.

Los tres proyectos ganadores que redefinen el espacio

Tras analizar cientos de propuestas, el certamen otorgó los máximos galardones a tres proyectos que lograron reinterpretar la esencia industrial del complejo para adaptarla a las necesidades contemporáneas de la Ciudad de Buenos Aires:

1. Primer Premio: “Protect Me from What I Love” (Italia)

Desarrollado por Lorenzo Maritan y Anna Serio, este proyecto propone convertir la ruina en una innovadora «fábrica urbana» dedicada a la producción y almacenamiento de alimentos de forma automática.

Diseño: Plantea una plataforma que funciona como plaza cubierta en la planta baja y un parque en el techo.

Usos: La torre existente se renueva para albergar a investigadores y estudiantes, mientras que un «palacio de la comida» suma restaurantes, escuelas de cocina y una piscina pública con salón de eventos.

2. Segundo Premio: “Tangoing Hemline” (China y Taiwán)

El equipo asiático integrado por Frank Zhexuan WU, Ina Yien WU, Adrian Wenbin WEN y Monica Huizhong Song imaginó un inmenso Centro de Espectáculos de Tango.

Diseño: Inspirado en el movimiento de las faldas de los bailarines, abre la planta baja para tejer una red directa con el paseo del canal.

Usos: Incorpora escenarios de escala variable y una estructura superior para eventos de clase mundial, permitiendo que la milonga y la cultura porteña se proyecten hacia el río.

3. Tercer Premio: “Multidisciplinary Exchange Center” (Argentina)

Los arquitectos locales Julia Dalal Hadid, Gastón Sironi, Nicolás Sironi y Agustín Prieto apostaron por un enfoque centrado en el intercambio cultural y las bellas artes, realizando las operaciones mínimas necesarias para preservar el valor patrimonial.