La gestión de Salvador «Tano» Pasini al frente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) enfrenta una grave acusación en la Justicia. La Escuela EDT, una institución dedicada a la formación de entrenadores con más de ocho años de trayectoria, denunció al secretario general del gremio por estafa. La acusación central radica en el cobro de montos millonarios a cambio de trámites de homologación de la Licencia C de la CONMEBOL que, según se comprobó recientemente, carecen de todo respaldo legal.

La causa, impulsada con el patrocinio del Dr. Martín L. Sarubbi, quedó radicada en la UFI 18 de Lomas de Zamora bajo la figura del artículo 172 del Código Penal, al considerar que existió un ardid económico mediante la simulación de títulos y la falsa representación de convenios internacionales.

El acuerdo educativo y la ruta de los pagos millonarios

El vínculo entre la escuela y el gremio comenzó de manera formal el 27 de junio de 2024, con la firma de un «Acuerdo Marco de Colaboración Educativa» rubricado por León Quiroga Linck (director de EDT) y el propio Pasini. El objetivo era que los alumnos egresados pudieran rendir un examen para validar sus estudios y conseguir la credencial internacional exigida para dirigir en el exterior.

Si bien las cláusulas del documento establecían que el acuerdo no suponía obligaciones financieras directas, el representante gremial comenzó a exigir abultados pagos. El compromiso comercial para el primer año fijó un paquete de 500 cupos por un total de 80 millones de pesos.

Según consta en la denuncia, la modalidad de cobro incluyó giros bancarios y entregas en mano con dólares en efectivo. El historial de pagos detalla:

Julio de 2024: Transferencia de $10.000.000 a la cuenta oficial del sindicato y entrega en efectivo de USD 6.920 directamente al dirigente.

Agosto y septiembre de 2024: Entregas en efectivo por USD 29.500, además de otros USD 10.000 y $7.650.000.

Ciclo 2025: Se sumaron $24.200.000 abonados íntegramente en efectivo en tres tandas por una nómina de 88 alumnos, además de gastos operativos exigidos por el gremio que superaron el millón y medio de pesos.

En total, el desembolso por parte de la escuela de entrenadores superó ampliamente la barrera de los 100 millones de pesos.

La confirmación de CONMEBOL y los alumnos varados

La maniobra quedó al descubierto el 6 de agosto de 2026. Al notar dilaciones constantes por parte de ATFA (donde argumentaban demoras por cuestiones electorales del gremio), las autoridades de EDT se comunicaron directamente con Diego Caballero y Felipe Castro, responsables del sistema de licencias de la CONMEBOL.

La respuesta del ente rector del fútbol sudamericano fue contundente: no tenían registrado ni avalaban ningún proceso de homologación realizado a través de ese esquema. Esto dejó a los estudiantes con analíticos provistos de códigos QR apócrifos y sin ningún tipo de validez internacional.

«La denuncia contra ATFA es porque incumplió el convenio. Se hizo una escuela 990 que es apócrifa, que no está inscripta en las escuelas oficiales y se realizó un procedimiento que no está avalado por la CONMEBOL», detalló León Quiroga Linck, fundador de la escuela afectada.

Actualmente, 212 futuros directores técnicos se encuentran varados profesionalmente, sin poder avanzar con la validación de sus diplomas para insertarse en el mercado laboral. «La gestión de Pasini fue un desastre, fue la máquina de impedir para formar gente y darle oportunidades laborales dentro de su propio gremio. Es una maniobra manipulatoria y estafadora», concluyó el directivo de EDT, a la espera de un rápido avance judicial.