La Policía de la Ciudad logró detener en las últimas horas a un peligroso delincuente que operaba bajo la modalidad conocida como «viudo negro». El sujeto fue apresado en el partido bonaerense de Merlo, acusado de robarle dinero y objetos personales a tres mujeres en un departamento ubicado en el barrio porteño de Retiro.

El operativo fue llevado adelante por el personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte, tras una intensa pesquisa iniciada a raíz del asalto cometido en un inmueble situado en la calle Suipacha al 900.

El modus operandi: engaño por aplicaciones y amenazas

Según informaron fuentes policiales, el sujeto logró acceder al departamento de Retiro luego de haber contactado a las víctimas a través de una popular aplicación de citas.

Una vez que ganó la confianza de las tres mujeres y logró ingresar al inmueble, el falso candidato cambió su actitud de forma drástica. El hombre amenazó a las damnificadas con un arma blanca para reducirlas y procedió a sustraerles dinero en efectivo y diversos objetos de valor antes de darse rápidamente a la fuga.

Cámaras de seguridad y allanamiento en Merlo

Para dar con el paradero del asaltante, los investigadores se basaron en la recopilación y análisis de imágenes de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona, sumado a los testimonios y descripciones clave que aportaron las víctimas del robo.

Con esta información, los oficiales lograron establecer que el delincuente se refugiaba y tenía domicilio radicado en la localidad de Mariano Acosta, perteneciente al partido de Merlo.

Tras las tareas de campo correspondientes, la Policía ubicó el paradero exacto del sujeto y concretó el allanamiento. El operativo fue autorizado mediante una orden librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo del juez Osvaldo Rappa, ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.

Durante la requisa en la vivienda bonaerense, los oficiales hallaron y secuestraron la campera que el ladrón utilizó el día del asalto, la cual había sido descrita previamente por las damnificadas. Finalmente, el magistrado interviniente dispuso el traslado inmediato del detenido y el secuestro del elemento probatorio para sumarlo a la causa.