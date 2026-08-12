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Cayó un “viudo negro” que les había robado a tres mujeres en un departamento de Retiro
Un delincuente que operaba bajo la modalidad de «viudo negro» fue detenido en el partido bonaerense de Merlo. El hombre está acusado de asaltar y amenazar con un arma blanca a tres mujeres en un departamento del barrio de Retiro tras pactar un encuentro mediante una aplicación de citas.
La Policía de la Ciudad logró detener en las últimas horas a un peligroso delincuente que operaba bajo la modalidad conocida como «viudo negro». El sujeto fue apresado en el partido bonaerense de Merlo, acusado de robarle dinero y objetos personales a tres mujeres en un departamento ubicado en el barrio porteño de Retiro.
El operativo fue llevado adelante por el personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte, tras una intensa pesquisa iniciada a raíz del asalto cometido en un inmueble situado en la calle Suipacha al 900.
El modus operandi: engaño por aplicaciones y amenazas
Según informaron fuentes policiales, el sujeto logró acceder al departamento de Retiro luego de haber contactado a las víctimas a través de una popular aplicación de citas.
Una vez que ganó la confianza de las tres mujeres y logró ingresar al inmueble, el falso candidato cambió su actitud de forma drástica. El hombre amenazó a las damnificadas con un arma blanca para reducirlas y procedió a sustraerles dinero en efectivo y diversos objetos de valor antes de darse rápidamente a la fuga.
Cámaras de seguridad y allanamiento en Merlo
Para dar con el paradero del asaltante, los investigadores se basaron en la recopilación y análisis de imágenes de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona, sumado a los testimonios y descripciones clave que aportaron las víctimas del robo.
Con esta información, los oficiales lograron establecer que el delincuente se refugiaba y tenía domicilio radicado en la localidad de Mariano Acosta, perteneciente al partido de Merlo.
Tras las tareas de campo correspondientes, la Policía ubicó el paradero exacto del sujeto y concretó el allanamiento. El operativo fue autorizado mediante una orden librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo del juez Osvaldo Rappa, ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.
Durante la requisa en la vivienda bonaerense, los oficiales hallaron y secuestraron la campera que el ladrón utilizó el día del asalto, la cual había sido descrita previamente por las damnificadas. Finalmente, el magistrado interviniente dispuso el traslado inmediato del detenido y el secuestro del elemento probatorio para sumarlo a la causa.