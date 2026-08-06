Los conductores que transiten desde la capital bonaerense hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prestar especial atención a los desvíos nocturnos. Desde esta noche y hasta mañana a primera hora, el egreso correspondiente a Puerto Madero de la Autopista Buenos Aires-La Plata (sentido a Capital Federal) permanecerá totalmente cerrado.

La interrupción del tránsito afectará específicamente a la salida ubicada en el kilómetro 4 de la traza, debido a la ejecución de obras de mantenimiento en el sector. Durante este lapso, los automovilistas no podrán descender a esa altura.

Horarios del cierre y rutas alternativas

Según informó oficialmente Aubasa, la empresa concesionaria de la autopista, el bloqueo del egreso hacia Puerto Madero comenzará a regir desde las 21:00 horas y se extenderá hasta las 05:00 de la mañana. Esta medida repite el esquema de cortes implementado durante la noche de ayer.

Para evitar embotellamientos y demoras, desde la compañía comunicaron que la opción de egreso alternativa principal para quienes necesiten ingresar al centro porteño será la bajada de la Avenida 9 de Julio. Se recomienda a los usuarios circular con precaución por la zona de obras y prever tiempos adicionales en sus desplazamientos nocturnos.