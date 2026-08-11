Según los últimos datos oficiales publicados por el IDECBA, rentar una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires es hoy casi un 35% más costoso que hace doce meses. El reporte, enfocado en el segundo trimestre de 2026, expone un encarecimiento generalizado que varía fuertemente según las dimensiones de la vivienda y la zona geográfica.

Las propiedades de tres ambientes encabezaron los incrementos con un salto del 34,8% interanual. Un escalón más abajo se ubicaron los monoambientes, con un alza del 32%, y los departamentos de dos ambientes, que treparon un 31%.

A nivel general, el canon locativo medio en suelo porteño quedó configurado de la siguiente manera:

Monoambientes: $565.658 mensuales.

Dos ambientes: $764.485 mensuales.

Tres ambientes: $1.174.304 mensuales.

El ranking de precios: de los más exclusivos a los más accesibles

El mapa inmobiliario porteño muestra contrastes muy marcados. Para quienes buscan un clásico departamento de dos ambientes (calculado sobre una base de 43 metros cuadrados), la zona norte agrupa los valores más privativos.

Saavedra se coronó como el barrio más caro con un promedio de $880.824, escoltado de cerca por Núñez ($870.185), Colegiales ($846.923), Palermo ($839.053) y Villa Urquiza ($817.316). Todos ellos superan holgadamente la media de la ciudad.

En la vereda opuesta, las opciones más amigables para el bolsillo de los inquilinos se encuentran en el sur y el oeste. Constitución ofrece la media más baja con $635.720, seguido por Floresta ($649.581), Balvanera ($672.158), Flores ($680.323) y Barracas ($682.869).

El escenario se repite en el formato monoambiente (30 metros cuadrados): Saavedra, Palermo y Núñez dominan la cima superando los $612.000, mientras que Liniers y Villa Luro aparecen como las alternativas más baratas, promediando los $483.648.

Récord de propiedades disponibles

Un dato que trajo alivio al mercado es la sostenida recuperación del stock de inmuebles. El IDECBA detectó que la cantidad de avisos publicados en pesos creció un 30% en comparación con los primeros tres meses de 2026.

No obstante, la dolarización de los contratos sigue presente. Aproximadamente el 25,4% de la oferta total se publica en moneda estadounidense. Esta tendencia es mucho más fuerte en las propiedades familiares: mientras que en los departamentos chicos la presencia del dólar es menor, en las unidades de cuatro o cinco ambientes la divisa norteamericana abarca el 44% de los avisos.