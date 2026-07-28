Del 1 al 7 de agosto, el tango vuelve a ser el gran protagonista de las noches porteñas. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires —a través de Pase Cultural y BA Milonga, en articulación con la Asociación de Organizadores de Milongas (AOM) y Milongas con Sentido Social (MiSeSo)— presenta la 8.ª edición de la Semana de las Milongas.

Esta iniciativa busca promover el encuentro de la comunidad tanguera y acercar a nuevos públicos a una de las expresiones culturales más representativas y vivas de la identidad de Buenos Aires.

¿Qué ofrece la programación?

Durante los siete días del evento, 59 milongas distribuidas por los diferentes barrios de la Ciudad abrirán sus puertas con una programación especial. La propuesta está pensada para ser cien por ciento inclusiva:

Para todos los niveles: Habrá propuestas tanto para habitués del circuito milonguero como para quienes quieran tener su primer acercamiento al tango. No es necesario saber bailar para participar.

Actividades variadas: La agenda incluye pistas de baile liberadas, música en vivo y clases abiertas.

Ambiente descontracturado: La organización destaca que no hace falta vestir de manera formal; el objetivo principal es disfrutar, ya sea desde la pista como bailarín o desde las mesas como espectador.

Eventos destacados: Apertura y Cierre

El cronograma cuenta con dos grandes hitos que enmarcarán la semana de celebraciones:

Milonga de apertura

Sede: Ciclo de Tango en El Verdi.

Fecha y hora: Sábado 1 de agosto a las 20:30 h.

Cronograma: A las 00:00 h se presentará en vivo la Orquesta Esquina Sur. Además, habrá una exhibición especial a cargo de los bailarines Laura Casco Zorzon y Ariel Taritolay.

Milonga de cierre

Sede: La Viruta Tango Club.

Fecha y hora: Viernes 7 de agosto a las 21:45 h.

Cronograma: Contará con la presentación musical del Esteban Morgado Cuarteto y una exhibición de baile de la mano de Julio Seffino y Aldana Tade.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas?

Como parte central del evento, se ofrecerán entradas sin costo tanto para beneficiarios del programa Pase Cultural como para el público general. Estas entradas permitirán acceder libremente a las clases y actividades programadas en las distintas sedes.

Reservas online: Los cupos limitados se habilitarán a partir del miércoles 29 de julio a las 12:00 h mediante formularios oficiales. Quienes logren asegurar su lugar recibirán la confirmación directamente por correo electrónico.

Venta en puerta: Aquellas personas que no consigan una reserva previa podrán asistir de todas formas y adquirir su entrada directamente en la puerta de cada milonga, siempre sujeto a la capacidad disponible del salón.

Con esta iniciativa, impulsada a través del programa BA Milonga, la Ciudad reafirma su compromiso de proteger y fomentar la actividad tanguera, manteniendo viva la tradición en cada rincón de los barrios porteños.