Seguridad en Buenos Aires: más de mil nuevos policías patrullarán las calles porteñas

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un nuevo paso en su política de orden urbano. En un multitudinario acto celebrado en el estadio Mary Terán, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, tomó juramento a 1.022 agentes recién egresados que pasarán a engrosar las filas de la Policía de la Ciudad para reforzar la seguridad en Buenos Aires.

«Los porteños se sienten muy orgullosos de la Policía que tienen. Cuentan con nuestra confianza para lograr lo más importante: proteger a cada uno de los porteños y a quienes nos visitan», sostuvo Macri, garantizando a los oficiales que contarán con todo su respaldo político institucional.

El plan integral para la seguridad en Buenos Aires

La incorporación de los flamantes oficiales —técnicos superiores formados en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP)— eleva la fuerza policial a más de 28.000 agentes. Esta capacidad operativa permite sostener los grandes despliegues de saturación que actualmente blindan la seguridad en Buenos Aires.

Entre los operativos estratégicos más destacados por el Gobierno se encuentran:

Operación Muro: Un despliegue relámpago diseñado para blindar todos los accesos de la Ciudad a lo largo del límite territorial con la provincia de Buenos Aires.

Marea Azul: Operativos que movilizan a 1.100 efectivos simultáneamente durante las horas pico en nodos neurálgicos, centros de trasbordo, estaciones de subte y autopistas.

Tormenta Negra: Despliegues de saturación que involucraron a más de 1.500 policías interviniendo de manera coordinada en 15 villas de emergencia.

Dos modelos de gestión

Durante su discurso, Jorge Macri polarizó su estrategia de prevención con la situación del conurbano bonaerense, marcando un fuerte contraste: «Hay dos modelos en juego: el de una Ciudad donde la ley se cumple y el orden se respeta, o el desgobierno que reina en otros lados, donde la ley la imponen los delincuentes».

Para garantizar esta política de seguridad en Buenos Aires, el Ministerio del área acompañó el egreso de los oficiales con una fuerte inyección de tecnología y logística, que incluye más de 400 patrulleros nuevos, chalecos geolocalizados y armamento de baja letalidad, asegurando que «la ley y el orden rigen en cada metro cuadrado».