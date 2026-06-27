El mapa del lujo porteño se transforma: Puerto Madero sigue liderando el ranking de exclusividad

Durante décadas, la zona norte de la Ciudad —encabezada por el prestigio histórico de Recoleta— fue el sinónimo absoluto de la alta gama. Sin embargo, el mercado inmobiliario de Buenos Aires ha experimentado una metamorfosis profunda. Hoy, la valorización de una propiedad ya no responde exclusivamente a la tradición de un barrio, sino a una combinación de nuevas exigencias: amenities, bienestar y una calidad constructiva superior.

En este nuevo escenario, Puerto Madero se mantiene como el líder indiscutido del mercado inmobiliario premium. Según los datos más recientes de Zonaprop, el barrio más joven de la Ciudad alcanza un valor promedio de US$ 6.140 por metro cuadrado, distanciándose significativamente de otros puntos residenciales de alto nivel.

El nuevo paradigma: ¿por qué cambió el ranking?

Si bien el promedio de los barrios puede resultar engañoso —ya que en zonas tradicionales como Recoleta conviven unidades de distintas calidades—, la realidad es que el comprador de lujo ha cambiado sus prioridades.

Para Francisco Gayoso Carta, gerente comercial de Grupo 8.66, la ubicación y el precio, aunque relevantes, cedieron terreno frente a lo que él denomina la «experiencia de habitar». El comprador de 2026 es más exigente: no solo analiza cuántos metros cuadrados adquiere, sino cómo va a vivir esos espacios.

En Puerto Madero, los desarrollos lograron responder con mayor precisión a esta nueva demanda, ofreciendo atributos que hoy definen el concepto de lujo moderno:

Bienestar (Wellness): Espacios integrados de salud, gimnasios de alta tecnología y áreas de relax.

Flexibilidad y Personalización: Plantas versátiles que permiten configurar los espacios según las necesidades individuales.

Conectividad y Tecnología: Automatización aplicada al confort y seguridad de última generación.

Vistas y Espacios Verdes: Una ventaja competitiva que Puerto Madero explota gracias a su entorno natural privilegiado frente al río.

La revalorización de Palermo y el auge del Corredor Norte

Mientras Puerto Madero sostiene su liderazgo en el segmento más alto, el mapa del lujo se expandió. Palermo ha protagonizado una revalorización histórica, convirtiéndose en el destino preferido de un perfil de comprador más joven, compuesto tanto por usuarios finales como por inversores que buscan mayor rotación y liquidez. Con un promedio de US$ 3.403/m² en departamentos, el barrio logró integrar la sofisticación con una dinámica comercial y gastronómica que responde a los hábitos del comprador actual.

Asimismo, el Corredor Norte (Vicente López, Olivos y La Lucila) ha dejado de ser una zona de periferia para convertirse en un competidor directo. Localidades como La Lucila, con un promedio de US$ 3.818/m², ya superan en precio a varios barrios tradicionales de la Capital, atrayendo a quienes buscan la tranquilidad de una menor densidad urbana pero con acceso rápido al centro.

La conclusión del experto: el activo sobre el barrio

Para los especialistas, la principal lección de este nuevo mapa del lujo es que el mercado ya no puede analizarse únicamente por divisiones geográficas. La calidad constructiva, la vista, la orientación y la historia del edificio pesan cada vez más en la determinación del precio final.

La Ciudad atraviesa una recuperación moderada, con una suba acumulada del 0,5% en el valor de venta en lo que va de 2026 y un incremento interanual del 12%. En este contexto, Puerto Madero reafirma su estatus como el activo más sólido del mercado premium porteño, demostrando que su capacidad de adaptarse a la experiencia de habitar contemporánea es lo que le permite mantenerse, indiscutiblemente, en la cima del podio.