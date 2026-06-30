Actividad económica en CABA: leve crecimiento en el primer trimestre pese a la caída del comercio

La actividad económica en CABA cerró el primer trimestre del año con un balance mixto. Si bien la economía porteña logró mantenerse en terreno positivo frente al año anterior, evidenció una fuerte disparidad entre los distintos sectores productivos, marcada principalmente por el repunte financiero y la retracción del comercio y la industria.

Según los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), la actividad económica en CABA registró un crecimiento interanual del 0,7% durante los primeros tres meses del año. Sin embargo, en la medición desestacionalizada, el Producto Geográfico Bruto (PGB) porteño sufrió una caída del 0,8% en comparación con el último trimestre de 2025.

Desde el organismo estadístico porteño explicaron que «el comportamiento tanto de la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo, pone en evidencia la desaceleración de la actividad iniciada en el tercer trimestre de 2025».

¿Qué sectores impulsaron la actividad económica en CABA?

El principal motor de la economía porteña durante el inicio del año fue el sector financiero, un rubro con fuerte presencia en zonas corporativas exclusivas como Puerto Madero y el microcentro.

El detalle de los rubros que cerraron en alza:

Intermediación financiera: Lideró el crecimiento con un salto del 11,3% interanual. Este avance estuvo traccionado por el buen rendimiento de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de bolsa y entidades bancarias.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones: Mostró un alza del 3,6% , impulsada por la logística de mercaderías y el transporte automotor de pasajeros.

Hotelería y restaurantes: Creció un 1,6% , manteniendo el dinamismo del turismo y el consumo gastronómico.

Salud y educación: Los servicios sociales y de salud subieron un 1,2%, mientras que la enseñanza registró un alza del 0,9%.

La otra cara: industria y comercio a la baja

Como contrapartida, la actividad económica en CABA se vio lastrada por el mal desempeño de los sectores vinculados a la producción de bienes y el consumo masivo.

La industria manufacturera sufrió una contracción del 2,4%, explicada por caídas generalizadas en casi todas sus ramas (con la única excepción de la industria farmacéutica, que logró mantenerse a flote).

Por su parte, el sector comercial también retrocedió un 2,4%. Esta baja se debió principalmente a la menor venta al por mayor de productos de uso intermedio, así como al freno en la venta minorista de ferretería, materiales de construcción, muebles y artefactos para el hogar. Otros sectores que operaron a la baja fueron la construcción (-1,4%), el agro y minería (-1,3%) y los servicios inmobiliarios y empresariales (-0,8%).

El contraste nacional

Mientras la actividad económica en CABA mostró un crecimiento moderado del 0,7% interanual, a nivel nacional el escenario fue más dinámico gracias al empuje del interior del país.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PBI argentino creció un 2,3% interanual y un 0,7% frente al trimestre anterior, alcanzando un nuevo máximo histórico. A nivel país, la expansión no estuvo liderada por las finanzas, sino por los sectores primarios: la Pesca (+27,5%), la Agricultura y ganadería (+18,1%) y la Explotación de minas y canteras (+12,3%) fueron los grandes motores de la economía nacional en el arranque del año.