Alquileres por las nubes: Puerto Madero lidera el ranking y un tres ambientes supera los $4,7 millones

El mercado inmobiliario porteño refleja una profunda asimetría que queda en evidencia al analizar los precios de los alquileres. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el valor promedio para rentar un departamento de tres ambientes se consolidó en $1.000.000 mensuales, en nuestro barrio esa cifra se multiplica exponencialmente.

Los departamentos familiares experimentaron la mayor suba interanual del mercado locativo (31,6%), impulsados por cambios en los hábitos habitacionales pospandemia, donde la búsqueda de un espacio extra para el trabajo remoto se volvió esencial.

Puerto Madero, el metro cuadrado más exclusivo

De acuerdo con un relevamiento de la plataforma Inmocheck, Puerto Madero lidera con holgura el ranking de los barrios más caros de la Capital Federal. La brecha de precios con los barrios del sur y oeste porteño supera el 580%.

A continuación, la comparativa entre la zona más cotizada y los valores más bajos de la Ciudad:

Barrio Valor Promedio (3 Ambientes) Puerto Madero $4.740.589 Bajo Belgrano $3.431.487 Palermo Hollywood $2.908.733 … … Mataderos $704.666 Vélez Sarsfield $694.866

Lisandro Cuello, especialista inmobiliario, explica que en zonas de alta gama la falta de recomposición total de la oferta y la demora en el acceso masivo al crédito hipotecario mantienen a muchas familias de alto poder adquisitivo volcadas al mercado de alquileres, sosteniendo los precios en la cima.

Dolarización y expensas: los otros factores de peso

En barrios premium como Puerto Madero, el impacto de la desregulación se hace sentir no solo en los precios fijados, sino en la moneda de transacción. Según datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el 28% de los avisos porteños ya se publica en moneda estadounidense, un porcentaje que es significativamente mayor en el segmento de lujo y los alquileres temporarios.

A esto se suma la incidencia de los gastos comunes. El promedio general de la Ciudad ubica las expensas en torno a los $336.960, impulsadas por los altos costos de mantenimiento y salarios del personal de edificios. En torres con amenities exclusivos como las de Puerto Madero, este componente del gasto mensual eleva aún más la barrera de ingreso para quienes buscan residir en la zona.