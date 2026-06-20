Avanzada oriental: la automotriz china Forthing desembarcó con un nuevo showroom en Puerto Madero

El polo automotor y comercial de nuestro barrio sigue sumando jugadores de peso internacional. La marca de vehículos china Forthing, que hizo su lanzamiento oficial en el país hace apenas unos meses (diciembre de 2025), continúa su fuerte plan de expansión y eligió a Puerto Madero para inaugurar su nuevo y espectacular concesionario.

Bajo el nombre de Madero Motors, la flamante sucursal se ubica en un punto neurálgico de la Ciudad: la avenida Alicia Moreau de Justo 2038. Con esta apertura, la marca asiática alcanza los 16 puntos de venta y posventa distribuidos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

Madero Motors: instalaciones de primer nivel y oferta de modelos

El nuevo espacio comercial en el barrio cuenta con un moderno y amplio salón de ventas de 300 metros cuadrados, diseñado para brindar todo el confort a los clientes. En este showroom ya se encuentra exhibido en detalle el porfolio completo de la firma asiática, que incluye una fuerte apuesta por la tecnología y la movilidad sustentable.

Los modelos que ya se comercializan son:

T5 MT

T5 Evo

T5 HEV (Híbrido)

Friday Reev

U-Tour

U-Tour HEV (Híbrido)

Además de la venta de unidades 0 KM, las instalaciones contemplan el servicio de posventa, ya que disponen de un taller propio de 600 metros cuadrados equipado para garantizar reparaciones de alta calidad y la provisión de repuestos originales.

El respaldo internacional de Dongfeng

«Con profundo orgullo nos seguimos expandiendo en nuestro país y en esta oportunidad damos un gran paso con la inauguración de este concesionario en Puerto Madero, una zona que vino a revolucionar el urbanismo de la ciudad de Buenos Aires, así como nosotros nos propusimos revolucionar el mercado automotor» destacó Mario Blanco, Director de Oriente Motors, la firma representante de la marca en Argentina.

La importancia estratégica de esta apertura en Puerto Madero quedó evidenciada con la presencia de altas autoridades internacionales durante el evento de inauguración. Viajaron especialmente desde China para recorrer la nueva sede Lan An y Xu Yuanyuan, Directora y Gerente de Latinoamérica de la firma, respectivamente.

Cabe destacar que Forthing fue creada en el año 2001 como una submarca de alta gama de la gigante automotriz Dongfeng Lizhou Motor Co.Ltd., logrando conquistar mercados altamente exigentes de Europa (como Alemania e Italia) y consolidando su presencia en diversos países de América Latina como Chile, Uruguay, Perú y Panamá.

Con operaciones activas en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras provincias, la compañía promete seguir sumando sedes en el resto del país durante los próximos meses, afianzando su desembarco definitivo en el mercado local.