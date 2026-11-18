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Sacar los plátanos de la Ciudad alergias: especialistas advierten que talarlos no resolvería el problema
Ante las recurrentes molestias respiratorias y oculares que genera la llegada de la primavera en Buenos Aires, especialistas en arbolado urbano advirtieron que talar los ejemplares de plátano no eliminaría las alergias estacionales. Según los datos del censo porteño, otras especies como los fresnos representan casi el 40% de las veredas y producen polen alergénico, mientras que la remoción de los plátanos provocaría un severo daño ambiental.
El debate sobre si sacar los plátanos de la Ciudad alergias solucionaría las afecciones respiratorias y oculares durante la primavera vuelve a instalarse cada año en Buenos Aires. Sin embargo, expertos en ecología y arbolado urbano desaconsejan la tala de estos ejemplares, argumentando que la medida no erradicaría los cuadros alérgicos y perjudicaría severamente el microclima porteño.
Según explicó Sarai González Gatti, especialista en arbolado urbano del Vivero Municipal de Ituzaingó, es fundamental diferenciar dos fenómenos distintos que ocurren en esta época del año: el polen microscópico —responsable de las reacciones inmunológicas en personas alérgicas— y la pelusa visible desprendida de los frutos del plátano, cuyas estructuras pilosas generan una irritación mecánica en ojos, nariz y garganta incluso en vecinos que no padecen alergias.
El peso de los fresnos y el impacto ambiental de la tala
De acuerdo con los registros del censo de arbolado lineal de la Ciudad de Buenos Aires, los plátanos representan apenas el 9,6% de los ejemplares emplazados en las veredas porteñas (unos 33.877 árboles), mientras que los fresnos —otra especie altamente productora de polen alergénico— concentran el 39,3% del total. Por este motivo, eliminar los plátanos no detendría los síntomas estacionales en la población.
Además de resultar ineficaz frente a las alergias, sacar los plátanos de la Ciudad alergias acarrearía consecuencias negativas para la infraestructura verde y la calidad de vida en los barrios porteños:
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Regulación térmica: Gracias a su gran porte y frondosidad, brindan una sombra extensa que resulta indispensable para reducir el efecto isla de calor y bajar la temperatura en calles y avenidas durante el verano.
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Calidad del aire: Cumplen una función clave en la retención de partículas contaminantes en suspensión y el almacenamiento de carbono atmosférico.
Diversificación del arbolado con especies nativas
Frente a las molestias que ocasiona la pelusa primaveral, los especialistas sostienen que la alternativa viable radica en la planificación progresiva y la diversificación del ecosistema urbano.
En lugar de reemplazar un monocultivo de plátanos por otro de distinta especie, la estrategia recomendada consiste en incorporar gradualmente árboles nativos adaptados a las condiciones ambientales y edilicias de cada zona de la Ciudad, logrando un arbolado funcional, resiliente y equilibrado para los vecinos.