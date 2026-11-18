Ante las recurrentes molestias respiratorias y oculares que genera la llegada de la primavera en Buenos Aires, especialistas en arbolado urbano advirtieron que talar los ejemplares de plátano no eliminaría las alergias estacionales. Según los datos del censo porteño, otras especies como los fresnos representan casi el 40% de las veredas y producen polen alergénico, mientras que la remoción de los plátanos provocaría un severo daño ambiental.