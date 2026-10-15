A pocos días de que comience a operar formalmente en el Río de la Plata, Buquebus lanzó una atractiva y comentada promoción vinculada al China Zorrilla, el ferry 100% eléctrico más grande del mundo amarrado en la terminal de Puerto Madero. La iniciativa contempla la entrega de 500 pasajes de ida y vuelta bonificados sin cargo hacia Colonia del Sacramento, aunque la oferta está sujeta a determinados requisitos de compra previa.

La promoción rige exclusivamente para adquisiciones realizadas a través de la web oficial de la compañía y estará vigente hasta agotar un cupo total de 500 órdenes de emisión.

Requisitos, montos y cronograma de la promoción

Para acceder al beneficio del pasaje sin cargo a bordo del nuevo buque insignia, los pasajeros deben cumplir con las siguientes condiciones estipuladas por la empresa:

Compra mínima: Se debe realizar una transacción general en la web (pasajes o bodegas para cualquiera de los buques de la flota) por un monto igual o superior a los $620.000 .

Vigencia para comprar: La operación debe efectuarse dentro del plazo establecido.

Recepción de la orden: Entre el 19 y el 23 de octubre, los compradores que alcancen el monto recibirán en su correo electrónico una orden de emisión especial.

Plazo de canje: Dicha orden deberá ser canjeada obligatoriamente por el boleto bonificado entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre.

Período para viajar: Los pasajes gratuitos podrán utilizarse para salidas comprendidas entre el 15 de noviembre de 2026 y el 30 de abril de 2027.

Fechas excluidas y consideraciones importantes

Si bien el margen para viajar abarca gran parte de la temporada alta y baja, la compañía especificó un extenso listado de fechas bloqueadas en las que no se podrá hacer uso del pasaje bonificado, tales como los fines de semana largos de noviembre, las festividades de Navidad y Año Nuevo, y los fines de semana de mayor movimiento durante enero y febrero de 2027.

Asimismo, desde la empresa recordaron que las tasas e impuestos ya vienen incluidos en el beneficio, aunque la emisión final del ticket estará siempre sujeta a la disponibilidad de lugares que el sistema libere para el China Zorrilla en el momento de realizar la reserva.