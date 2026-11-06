Las declaraciones de Pilar Ramírez La Libertad Avanza Ciudad marcaron una clara diferenciación respecto a la conducción política de la Capital Federal. La titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y dirigente del círculo de confianza de Karina Milei cuestionó la efectividad de los mandatos del PRO en el manejo del espacio público y contrapuso los resultados de la gestión nacional frente a la administración local que encabeza Jorge Macri.

Durante una entrevista con el ciclo audiovisual Cara a Cara de Clarín, la legisladora fundamentó las críticas hacia el oficialismo porteño al señalar que el cese de los acampes y las interrupciones de tránsito responde a una decisión tomada desde Balcarce 50 a partir de diciembre de 2023.

Reducción del gasto público y propuesta para eliminar las PASO porteñas

La jefa de bloque detalló la agenda legislativa impulsada por Pilar Ramírez La Libertad Avanza Ciudad, haciendo hincapié en la necesidad de replicar en la autonomía porteña las medidas de desregulación y austeridad económica aplicadas a nivel nacional:

Eliminación de las elecciones primarias: Sostuvo la vigencia del proyecto para abolir de forma definitiva las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que el mecanismo implica un costo superior a los 29.000 millones de pesos que deberían volcarse a la reducción de impuestos locales.

Ajuste del presupuesto: Remarcó que la bancada libertaria propuso una ley de reorganización administrativa para generar un ahorro de 435.000 millones de pesos en la estructura estatal de la Ciudad.

Leyes aprobadas: Destacó las modificaciones impulsadas desde la Legislatura en materia de reformas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), normativas de libertad comercial y el endurecimiento de sanciones contra los cuidacoches no autorizados.

Posible escenario electoral para 2027

Respecto a la relación con el PRO y las especulaciones en torno a una confluencia electoral, la dirigente señaló que aún restan instancias de discusión previa. Pese a haber apoyado iniciativas conjuntas en el recinto de la calle Perú, afirmó que La Libertad Avanza trabaja para consolidar su estructura territorial en las 15 comunas con la meta de competir por la conducción del Poder Ejecutivo porteño en los comicios de 2027.