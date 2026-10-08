La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas, anunció un nuevo y llamativo remate público. En esta oportunidad, el lote estrella es un lujoso megayate en Puerto Madero de la reconocida marca náutica Azimut, modelo AZ90.

El precio base estipulado por las autoridades para iniciar las ofertas se fijó en la suma de $552.000.000. Entre sus características principales, la imponente nave cuenta con una eslora de 90 pies, capacidad interior para 8 camarotes, 9 baños y opera bajo la bandera de las Islas Caimán.

Respecto a las condiciones técnicas, el ente recaudador detalló en la publicación oficial que el estado general de la sala de máquinas es regular y que el casco presenta una filtración leve. Asimismo, se aclaró de manera estricta que la venta de esta unidad se efectúa exclusivamente con fines de exportación.

Días de exhibición del megayate en Puerto Madero

La subasta electrónica se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre de 2026. El evento virtual tendrá una duración exacta de una hora, comenzando a las 11:00 y finalizando a las 12:00 del mediodía.

Quienes estén interesados en ofertar o revisar el estado del megayate en Puerto Madero, podrán visitarlo de manera presencial en las amarras del Yacht Club local. La exhibición se realizará desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en la franja horaria de 9:00 a 14:00 horas.

Para poder ingresar al predio será obligatorio inscribirse previamente enviando un correo electrónico a subastasdga@arca.gob.ar. En el mensaje se debe indicar nombre, apellido, DNI y la empresa que se representa (en caso de corresponder). Las autoridades aduaneras advirtieron que no se admitirá el ingreso de ninguna persona que no haya completado este registro previo.

Requisitos para participar del remate del Banco Ciudad

La participación en la puja virtual está abierta a todas las personas mayores de edad desde cualquier punto del país. Todo el trámite administrativo se realiza exclusivamente a través de la plataforma web de subastas del Banco Ciudad.

El requisito fundamental para formar parte del remate es registrarse con una anticipación mínima de 48 horas al evento. Al momento de la inscripción, el usuario deberá constituir y acreditar una garantía de oferta equivalente al 10% del valor base del bien. Para ello, los interesados deben transferir los fondos a la cuenta oficial del Banco Ciudad indicada en el sitio. Una vez iniciada la subasta el 22 de octubre, los participantes habilitados deberán ingresar con su usuario a la plataforma para comenzar a realizar las ofertas.